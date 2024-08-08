Patara ve Phaselis’e yeni kazı başkanları

Yayınlanma: 08.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 04:00

Patara antik kentinde kazılar 1988 yılında Prof. Dr. Fahri Işık öncülüğünde başladı. Bundan tam 15 yıl önce ise Prof. Dr. Havva İşkan Işık kazı başkanlığı görevini eşinden devraldı.

Havva İşkan Işık’ın geçtiğimiz aralık ayında emekli olmasının ardından kazı başkanlığına arkeolog mimar Mustafa Koçak getirildi. Görevi bir ay süren Patara antik kentinin yeni kazı başkanı Mustafa Koçak görevden alındı. Bakanlık yetkililerinden aldığımız bilgilere göre Koçak’ın yerine ise arkeolog Şevket Aktaş getirildi.

Öte yandan Phaselis antik kenti kazı başkanı arkeolog Prof. Dr. Murat Arslan görevden alındı. Phaselis’in yeni kazı başkanı Erdoğan Aslan oldu. Aslan’ın resmi açıklaması ise daha yapılmadı. Çatalhöyük kazı başkanı Doç. Dr. Ali Umut Türkcan görevden alındı. Çatayhöyük için kulislerde bir kaç isim konuşuluyor ama henüz kesinlik kazanmadı.