Pazartesi sendromunu unutturacak filmler: Pazar gecesi ekran karşısına kilitleyecek 5 film...

THE SECRET LİFE OF WALTER MİTTY Rutin bir plaza ve ofis hayatının içinde sıkışmış, gün boyu hayaller kuran sıradan bir adamın, hayatını değiştirecek o cesur adımı atma hikayesine odaklanan bu film; İzlanda’nın uçsuz bucaksız, muhteşem doğa manzaraları ve şahane müzikleriyle adeta bir terapi etkisi yaratıyor.

THE INTOUCHABLES (CAN DOSTUM) Bu yapıt, geçirdiği kaza sonrası felç olan zengin bir aristokrat ile ona bakıcılık yapması için işe alınan genç bir delikanlının kurduğu sıra dışı dostluğu anlatıyor.

SEARCHİNG (KAYIP ARANIYOR) Bu yapım, kaybolan kızını dijital ayak izlerini takip ederek bulmaya çalışan bir babanın hikayesini tamamen bilgisayar ve telefon ekranları üzerinden anlatıyor.

ABOUT TİME (ZAMANDA AŞK) Zaman yolculuğu yapabildiğini keşfeden genç bir adamın, hayatının aşkını bulmak ve ailesini mutlu etmek için bu yeteneğini kullanma sürecini anlatan bu film, sıradan bir romantik komedinin çok ötesine geçiyor.