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Pazartesi sendromunu unutturacak filmler: Pazar gecesi ekran karşısına kilitleyecek 5 film...
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Pazartesi sendromunu unutturacak filmler: Pazar gecesi ekran karşısına kilitleyecek 5 film...

21.06.2026 20:30:00
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Haber Merkezi
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Pazartesi sendromunu unutturacak filmler: Pazar gecesi ekran karşısına kilitleyecek 5 film...

Hafta sonunu kapatırken yeni haftanın koşturmacasına başlamadan önce evde kaliteli bir filmle mola vermek, en güzel pazar rutinlerinden biri. Kafanızı çok yormayacak, temposuyla zamanın nasıl geçtiğini unutturacak ve pazartesi sabahına iyi bir enerjiyle uyanmanızı sağlayacak 5 film...

Pazartesi sendromunu unutturacak filmler: Pazar gecesi ekran karşısına kilitleyecek 5 film...

THE SECRET LİFE OF WALTER MİTTY

Rutin bir plaza ve ofis hayatının içinde sıkışmış, gün boyu hayaller kuran sıradan bir adamın, hayatını değiştirecek o cesur adımı atma hikayesine odaklanan bu film; İzlanda’nın uçsuz bucaksız, muhteşem doğa manzaraları ve şahane müzikleriyle adeta bir terapi etkisi yaratıyor. 

Pazartesi sendromunu unutturacak filmler: Pazar gecesi ekran karşısına kilitleyecek 5 film...

THE INTOUCHABLES (CAN DOSTUM)

Bu yapıt, geçirdiği kaza sonrası felç olan zengin bir aristokrat ile ona bakıcılık yapması için işe alınan genç bir delikanlının kurduğu sıra dışı dostluğu anlatıyor. 

Pazartesi sendromunu unutturacak filmler: Pazar gecesi ekran karşısına kilitleyecek 5 film...

SEARCHİNG (KAYIP ARANIYOR)

Bu yapım, kaybolan kızını dijital ayak izlerini takip ederek bulmaya çalışan bir babanın hikayesini tamamen bilgisayar ve telefon ekranları üzerinden anlatıyor.

Pazartesi sendromunu unutturacak filmler: Pazar gecesi ekran karşısına kilitleyecek 5 film...

ABOUT TİME (ZAMANDA AŞK)

Zaman yolculuğu yapabildiğini keşfeden genç bir adamın, hayatının aşkını bulmak ve ailesini mutlu etmek için bu yeteneğini kullanma sürecini anlatan bu film, sıradan bir romantik komedinin çok ötesine geçiyor. 

Pazartesi sendromunu unutturacak filmler: Pazar gecesi ekran karşısına kilitleyecek 5 film...

CHEF (ŞEF)

Prestijli bir restorandaki başaşçılık kariyerini ardında bırakıp sıfırdan bir yemek karavanı açarak oğluyla birlikte yollara düşen bir şefin hikayesi konu ediliyor.

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