Pedro Jóia’dan unutulmaz konser

Yayınlanma: 10.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.07.2023 - 03:00

İKSEV, Portekiz Büyükelçiliği ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile düzenlenen konserde Jóia, geleneksel Portekiz müziğinin zenginliğini sergileyen bir repertuvar sundu. Gitar çalmaya çok küçük yaşta başlayan ve bütün büyük ustalarla çalışan Pedro Jóia, “efsane” tanımlamasının boşa olmadığını da kanıtladı.

KENDİ BESTELERİNİ DE ÇALDI

Pedro konserine geleneksel ve modern Fado’larla başladı. Ardından çağdaş Portekizli yazar Jose Afonso’ya adanmış bestelerden örnekler sundu. 36. Uluslararası İzmir festivali’ne katılmaktan onur duyduğunu dile getiren ve sık sık Türkçe bilmediği için dinleyicilerinden özür dileyen sanatçı, kendi bestelerinden de örnekler sundu. Gitgide artan Çeşme rüzgârına da eşliği için teşekkür eden Pedro Joia, dinleyicilerinin dinmeyen alkışlarına tanınmış bir Flamenko parçası ile teşekkür etti.