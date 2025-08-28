Pekinel Uluslararası Masterclass AKM'de başlıyor

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 6 – 12 Eylül tarihleri arasında “Pekinel Uluslararası Masterclass”a ev sahipliği yapıyor. Kariyerleri boyunca Türkiye’nin tanıtım elçisi olarak, dünyanın dört bir yanında konserler veren ve yenilikçi projeleriyle bilinen Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin öncülüğündeki “Pekinel Uluslararası Masterclass” ile genç müzisyenlere yeni ufuklar açılması hedefleniyor.

Kurs kapsamında eğitim verecek isimler, uluslararası alanda tanınmış; önemli orkestralarla çalışmış, saygın üniversitelerde ders vermeye devam eden, aynı zamanda etkin sahne performanslarıyla müzik dünyasında kendilerine özel bir yer edinmiş sanatçılardan oluşuyor. Yetiştirdikleri öğrencilerin yanı sıra kendi sanat yaşamlarıyla da fark yaratan bu eğitmenler, klasik müziğin değişik kategorilerini ve doğaçlama safhalarını farklı boyutlarıyla sahneye taşıyor.



Güher ve Süher Pekinel

Bu programın içeriğinde, gençlerin ilgisini çekecek “Bach Jazz” yaklaşımı da yer alıyor. Kurs, emprovizasyonun derinliklerine inerek, müziğin farklı katmanlarını bir araya getirerek, yaratıcı bir üslupla genç müzisyenlerin müzik dağarcığını zenginleştirmeyi amaçlıyor.

AKM Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek kurslar, 12 Eylül akşamı Türk Telekom Opera Salonu’nda verilecek konserle taçlandırılacak. Kurs süresince yapılacak çekimlerin, etkinlik sonrasında konservatuvarlarda ve müzikseverlerle paylaşılmasıyla, farklı tecrübelerin genç yeteneklere ulaştırılarak bir kaynak oluşturması hedefleniyor.

Masterclass’ı Prof. Dr. Markus Becker yönetecek. Becker, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover’deki akademisyenlik görevinin yanı sıra konser piyanisti kimliğiyle de tanınıyor. Dünyanın önde gelen serilerinde verdiği konserler ve prestijli plak şirketleriyle yaptığı kayıtlarla dikkat çeken Becker, klasik müzik repertuvarının yanı sıra oda müziği, emprovizasyon ve caz dersleriyle de farklılaşıyor. Türkiye’de bir ilk olacak bu çalışma, yalnızca müzisyenlere değil, geniş bir dinleyici kitlesine de hitap edecek.

Prof. Dr. Markus Becker



Özenle seçilen yerli ve yabancı müzisyenler, kapasiteleri ve yetkinlikleriyle bu özel Masterclass eğitimine hâkim ve verilebilecek eğitimi uygulayabilecek düzeyde olmaları ön planda tutulmuş olmasının yanı sıra, aralarında besteci olarak da kendi eserlerini de yorumlayacaklar.

Pekinel Uluslararası Master Class Katılımcı Müzisyen Kadrosu:

Piyano: Can Saraç, Eda Seviniş, Dongping Wang, Taisiia Lavrova, Liang Dai (A Bu), Arseniy Gusev, Eden Chen.

Violin: Veriko Tchumburidze, Naz İrem Türkmen, Elvin Hoxha Ganiev, Alpay Jan İnkilap.

Çello: Umut Sağlam, Jamal Aliyev.