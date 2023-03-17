PEN Türkiye ayın kitabı: Ceyhun Atuf Kansu’nun Bütün Şiirleri

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:56

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:56

PEN Türkiye, Mart 2023'te "Ayın Kitabı" olarak "Ceyhun Atuf Kansu'nun Bütün Şiirleri" kitabını önerdi. Derneğin internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:

"Bütün hayatı şiirdi, Bütün Şiirleri hayatıdır.

Bütün hayatı Türkiye’ydi, Bütün Şiirleri Türkiye’dir.

Tek adamın değil, bir insanda çok adamın izinden gitti,

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devrimci

Mustafa Kemal Atatürk’ün iziydi bu: Laikliğin, çağdaşlığın,

bağımsızlığın, aydınlığın, kadın-erkek birlikte iş görmenin,

üretmenin, sevmenin, özgürlüğün iziydi.

Halk doktoruydu, halk bilgesiydi, halkın ozanı oldu.

Bütün hayatı çocuklardı, Bütün Şiirleri çocukluğundur.

Işıklı oğulları, Bahar kızlarıyla Balım Kız, Dalım Oğuloldu

Anadolu’nun tüm çocukları. OnlarıDünyanın Bütün Çiçekleri

diye sevdi.

“Yerden alıp o gülü? / Hangi gülü?” diye sorduğu gül,

ikinci yüzyılımızı demokratik, devrimci ve halkçı cumhuriyetle

taçlandıracak “Yediveren bağımsızlık gülü” olacak.

Alçak gönüllü büyük ozanımız Ceyhun Atuf Kansu’nun

Bütün Şiirleri’ni (İşKültür Y.) ayın kitabı olarak kıvançla

öneriyoruz."