PEN Türkiye: “Deniz Ağabey” sonsuzluğa göçtü

PEN Türkiye yazar Deniz Kavukçuoğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada şunlara yer verildi:

Deniz Kavukçuoğlu da gitti. TÜYAP Kitap Fuarları onunla zenginleşti. PEN Yazarlar Derneği, yönetim kurulumuzda görev aldığı dönemlerde onun katkılarıyla güçlendi. Güler yüzle, çelebi haliyle ve her daimle keyifle yaptığı hizmetler sonsuzdu. Yıllarca Türkiye için kafa yordu, emek verdi, yazı yazdı, kitaplar yayımladı. Bu ülkenin ona verdiğini kat kat ödeyen ‘eski kafalı’bir aydın, çağdaş, özgürlükçü bir yazardı. Cumhuriyet’in daha demokratik ve devrimci olması için yazan bir kalemdi.

SOSYALİZM DÜŞÜ...

Sosyalizm düşünü hep yaşadı ve yaşattı, gençlere, gençlik hareketlerine yakın durdu. Genç yazarların “Deniz Ağabey”i, birçok yazarın yoldaşı, omuzdaşıydı. Hoşgörülü, hayatı seven, insanı seven, doğayı seven dostumuzdu.

Onu özlemlerimizle uğurluyoruz.

Devri daim olsun.