PEN Türkiye: Sivas illerinde ömrümüz çalındı!

Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 03:00

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, Madımak Katliamı’yla ilgili bir bildiri yayımladı.

Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“Dillerinden Derin Anadolu’yu, Anadolu irfanını düşürmeyenler, bundan 30 yıl önce, 2 Temmuz 1993’te halkın tepkisi diye nitelemişlerdi 35 insanın yakılarak öldürülmesini!

Arif Sağ’ın ‘Sivas illerinde ömrüm çalınır’ deyişi belki de bu acının, bu dile gelmez, dine yakışmaz, insanlığa sığmaz cinayetin en doğru tanımı. Faşizmin ve gericiliğin lümpenlerini, en alçak elemanlarını, aşağılık yaratıklarını tetikçi olarak kullandığı ve 35 canımızı bizden aldığı Madımak Oteli Katliamı’nda bu ülkenin vicdanı olan şairleri, yazarları, müzisyenleri, tiyatrocuları, aydınları, öğrencileri, ezcümle halkın çocuklarını katlettiler. Sonra da karşısına geçip seyrine baktılar! Öyle ya bu gerçek olamazdı, ancak seyirlik olabilirdi! Belki de eserleriyle gurur duydular, onur duyacak halleri yoktu ya! Bu topraklarda linç ilk kez mi oluyordu, hayır, fakat sonradan cihatçı IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve vahşet olarak ifade edilebilecek uygulamalardan biri, insanların sığındığı oteli yakma cüreti, vahşiliği, zalimliği ilk kez görülüyordu!

Şimdi devletin eli Madımak davasını zamanaşımına uğratmaya, katilleri yaşlıdır, hastadır diye birer birer salmaya başladı!

PEN Türkiye olarak, yitirdiğimiz 35 canı saygıyla, özlemle anıyor, Madımak suçlularının affedilmesini affetmiyoruz!”