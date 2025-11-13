Pera Müzesi’nde Kadın Saçı belgeseli

Tankut’un kuruluşunun 35. yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’na armağan olarak yapımcılığını da üstlendiği belgesel, kadın saçının tarih boyunca üstlendiği sembolik, sosyolojik ve kültürel anlamları ele alırken, aynı zamanda toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin kadın bedeni üzerindeki baskıcı pratiklerini görünür kılmayı amaçlıyor.

Tankut, “Kadim toplumlardan günümüze kadar uzanan tarihsel süreçte saç, özellikle kadın saçı, yalnızca bir fiziksel özellik ya da kültürel unsur olarak değil; sosyal kontrol, kimlik inşası, toplumsal baskı ve iktidar ilişkilerinin güçlü bir simgesi olarak karşımıza çıkmaktadır.” diyerek bu belgesel çalışmasının bilimsel temellere dayanmasını için katkı sunan ve tüm kadın araştırmaları konusunda emek veren akademisyenlere teşekkür ediyor.