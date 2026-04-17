Pera Müzesi’nden yetişkinlere özel yaratıcı atölye programı

Pera Müzesi, “Kıyıda Buluşmalar: Yetişkinler için Atölyeler” başlıklı yeni programını sanatseverlerle buluşturuyor. Halil Paşa’nın yaşamı ve sanatına odaklanan “Suyun Kıyısında” sergisi kapsamında hazırlanan ve bugün başlayan program, 22 Mayıs'a kadar sürecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı bünyesindeki Öğrenme Programları tarafından düzenlenen program, Halil Paşa’nın özellikle Boğaziçi kıyılarını betimleyen peyzajları, portreleri ve ışık-mekân anlayışı üzerinden katılımcılara farklı ifade biçimleri sunmayı amaçlıyor. Atölyeler, serginin görsel dünyasından beslenerek çizim, beden hareketi, maket tasarımı, nakış, dijital üretim ve doğal malzemeler gibi çeşitli yöntemlerle katılımcıların kendi yorumlarını geliştirmesine olanak tanıyor.

BEŞ FARKLI ATÖLYE KATILIMCILARLA BULUŞACAK

Programın ilk etkinliği, 17 Nisan’da Emre Tanrıverdi yürütücülüğünde gerçekleşecek “Rüya Çizimi ve Artırılmış Gerçeklik Atölyesi” olacak. Katılımcılar, sergi turunun ardından yaptıkları çizimleri WebAR teknolojisiyle dijital kompozisyonlara dönüştürecek.

19 Nisan’da Sevin Seda Güney’in yürütücülüğündeki “İçimizde Çiçeklenenler” atölyesi beden ve hareket odaklı bir deneyim sunarken, 24 Nisan’da OyunMu tarafından düzenlenecek “Boğaz Bahçeleri: Peyzaj Maketi” atölyesi üç boyutlu tasarım üzerine yoğunlaşacak.

Mayıs ayında devam edecek programda ise Umut Nur Sungur’un “Yaratıcı Farkındalık ile Resmi Okumak” atölyesi görsel okuryazarlığa odaklanacak. 15 Mayıs’ta Ceren Uyan’ın yürütücülüğünde gerçekleşecek nakış atölyesi, katılımcıları Halil Paşa’nın eserlerini iğne ve iplikle yeniden yorumlamaya davet edecek.

Programın son etkinliği olan “Su ve Kent Kesişiminde Kompozisyonlar” ise 22 Mayıs’ta Duygu Aşık yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Bu atölyede katılımcılar, su, kent ve kişisel hafıza arasındaki ilişkiyi doğal malzemelerle ürettikleri çalışmalar üzerinden keşfedecek.

“Kıyıda Buluşmalar: Yetişkinler için Atölyeler” programı, ziyaretçileri sergiyi yalnızca izlemeye değil, sanatla birebir etkileşim kurarak kendi üretim süreçlerini geliştirmeye davet ediyor.