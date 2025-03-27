Pera Müzesi Türk müziği konserleri devam ediyor

Yayınlanma: 27.03.2025 - 12:10

Güncelleme: 27.03.2025 - 12:10

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türk Müziği Konserleri kapsamında müzikseverleri "Mâhur Faslı ve Şarkılar" konseriyle ağırlamaya hazırlanıyor. Bu ay, misafir solist olarak Alper Akaryıldız, Aybige Demir Okan ve Aynur Ezgi Yüksel’in sanatseverlerle buluşacağı konser 29 Mart Cumartesi 14.30’da, Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenecek.

Klasik Türk Mûsikisi’nin duayen ismi, devlet sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın aziz hatırasına saygıyla düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri; Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.

Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’nin koordinatörlüğünü Sinan Sipahi, sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel üstleniyor.

Konserde, Osman Nuri Özpekel (Ud), Aziz Şükrü Özoğuz (Keman), Taner Sayacıoğlu (Kanun), Lütfiye Özer (Kemençe), Gamze Ege Yıldız (Tanbur), Volkan Ertem (Viyolonsel) sahnede olacak.