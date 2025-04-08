Pera Müzesi'nde 'Bahar'ın sesi: Trio Khalkedon
Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde bu ay yaylı üçlüsü Trio Khalkedon’u müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde bu ay oda müziği repertuvarında geniş yelpazede ve farklı dönemlerden eserleri sahnesine taşıyan Trio Khalkedon’u müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Kemanda Ceren Gürkan, viyolada Göknil Özkök Sezener ve viyolonselde Yelda Özgen Öztürk’ten oluşan trio, 12 Nisan Cumartesi akşamı, “Bahar” temasıyla sahne alacak.
Trio Khalkedon, konserde Schubert, Mozart ve Beethoven’ın keman, viyola ve viyolonsel üçlüsü için bestelenmiş eserlerini seslendirecek. Programda yer alan eserlerin tamamı, orijinal düzenlemeleriyle icra edilecek.
Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda düzenlenen konser, dinleyenleri tarihi bir atmosfer içerisinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.
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