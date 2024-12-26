Pera Müzesi'nde yeni yılın ilk konuğu Seikilos Quartet

Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği 'Pera Klasikleri' serisi kapsamında yapılacak yılın ilk konserini duyurdu.

Pera Müzesi'nde yeni yılın ilk konuğu Seikilos Quartet
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 13:21

Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği 'Pera Klasikleri' serisi kapsamında yılın ilk konserinde Seikilos Quartet’i konuk ediyor. Müzik tarihinin en eski eserlerinden biri olan "Seikilos’un Şarkısı"ndan ilham alarak kurulan ve I. kemanda Sevil Ulucan Weinstein, II. kemanda Rüzgâr Turgay, viyolada Beste Tıknaz Modiri ile viyolonselde Yılmaz Bişer’den oluşan Seikilos Quartet; Haydn'dan Ravel'e, J. Strauss'tan Puccini'ye kadar uzanan geniş bir repertuvarla izleyicilerle buluşacak.

Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda 11 Ocak Cumartesi akşamı gerçekleşecek konser, dinleyenlere sanatsal bir müzikal yolculuk vadediyor.


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