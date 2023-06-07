Pera'da Bir Yaz Akşamı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 17:18

Güncelleme: 07.06.2023 - 17:18

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Pera Klasikleri serisi Haziran ayında "Bir Yaz Akşamı" temalı konserle devam ediyor. Bu konser için özel olarak bir araya gelen Pera Kuartet flütlü dörtlüsü, 10 Haziran Cumartesi akşamı saat 19.30’da müzikseverlerle buluşacak. Konserde Didem Karakaya (Flüt), Doğu Kaptaner (Keman), Nora Heder (Viyola) ve Sedef Erçetin Atala’dan (Viyolonsel) oluşan topluluk, konserde J. Pachelbel, J.S. Bach, W.A. Mozart, F. Schubert, G. Bizet ve F. Devienne’in eserlerini seslendirecek.

Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisinin yer aldığı salonda gerçekleştirilecek “Bir Yaz Akşamı” konseri, müzenin tarihi ve büyülü atmosferinde dinleyicileri renkli bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

Türk Müziği’nden “Aşk Şarkıları”

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla, Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri "Aşk Şarkıları" temasıyla yazı karşılıyor. Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in yaptığı programın bu ayki misafir solistleriyse Atakan Akdaş, Neval Güleç ve misafir genç solisti Yaşar Cankut Erşen olacak.

Büyük bestekârların seçme eserlerinin seslendireceği programın saz sanatçıları arasında Osman Nuri Özpekel (Ud), Aziz Şükrü Özoğuz (Keman), Taner Sayacıoğlu (Kanun), Lütfiye Özer (Kemençe), Gamze Ege Yıldız (Tanbur) ve Volkan Ertem (Viyolonsel) yer alıyor.

“Aşk Şarkıları” konseri 11 Haziran Pazar günü saat 16.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda dinleyicilerle buluşacak.

Haziran programının ardından kısa bir ara verecek olan Pera Klasikleri ve Pera Müziği Türk Müziği Konserleri, Eylül ayı itibariyle yeni temalar ve konuk sanatçılarla müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.