Phokaia Bağımsız Film Günleri başladı

Yayınlanma: 23.08.2023 - 09:04

Güncelleme: 23.08.2023 - 09:04

İzmir’de Foça Belediyesi’nin destekleri, Hüseyin Karabey ve Gizem Erman Soysaldı’nın sanat yönetmenliğinde bu yıl 3’ncüsü düzenlenen Beşkapılarda 5 Gece Phokaia Bağımsız Film Günleri’nin açılış gecesi yoğun bir izleyici katılımıyla gerçekleştirildi.

Beşkapılar Kalesi'nin eşsiz atmosferinde, muhteşem bir gün batımında yapılan açılış kokteyli ile başlayan gecede “Karanlık Gece” filmi gösterildi. Filmi seyircilerle birlikte izleyen yönetmen senarist Özcan Alper ile oyuncu Berkay Ateş sinemaseverlerin alkışları arasında sahneye gelerek soruları yanıtladı.

“SANATLA DOLU DAHA GÜZEL GÜNLERE”

Gecenin açılış konuşmasında, Phokaia bağımsız film günlerinin sanat yönetmenleri Hüseyin Karabey ve Gizem Erman Soysaldı’ya teşekkür eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Sizlerle kültür ve sanat etkinliklerimizde buluşmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Daha güzel günlerde, ülkemizin giderek daha güzele ulaştığı senelerde tekrar tekrar buluşmak üzere, iyi seyirler diliyorum’’ dedi.

“BİR YAZ GECESİ RÜYASI GİBİ”

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz’de Beşkapılar’da 5 Gece 3. Phokaia Bağımsız Film Günlerine destek verenlere teşekkür etti. Türköz, ‘‘Shakespeare’in bir romanı vardır ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ gibi. Gerçekten de Foça’mız güzel yaz gecelerine ev sahipliği yapıyor. Zaman hızlı geçiyor, yazın sonuna geliyoruz. Foça gibi şehirler içinde yaşanacak ve yaşlanılacak şehirlerdir. İçindeki insanlar ile yaşayarak korumak güzeldir. O yüzden bu akşam Beşkapılar Kalesi’ni dolduran bu topluluğa teşekkür ediyorum’’ dedi.

“BİZ GÜZELLEŞTİĞİMİZDE ASLINDA DOĞA DA GÜZELLEŞİYOR”

İlk kez geldiği ve çok sevdiğini söylediği Foça’da sinemaseverlerle bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten filmin yönetmeni ve senaristi Özcan Alper, ‘‘Türkiye’de doğa meselesi çok önemli. Bu doğa, bu memleket biz ona sahip çıktığımız zaman güzelleşiyor. Biz güzelleştiğimizde aslında doğa da güzelleşiyor. Bizim güzelleşmemiz de sanatla, bilimle uğraşarak ve doğaya sahip çıkmamızla olabiliyor’’ şeklinde konuştu.

“KARANLIK GECE, UMUTLU BİTİYOR”

Hafızayı, linç kültürünü, bireysel ve toplumsal kötülüğü ve yaban hayatını sorgulayan ‘Karanlık Gece’ hakkında konuşan başrol oyuncusu Berkay Ateş, ‘‘Bana göre bu film bize bir şeyleri anlatmaktansa bir şeyleri tartıştırıyor. Bana birçok şeyi keşfettiriyor. İçimdeki kötüyü, vicdanı, hesaplaşmayı, çözümün nerede olduğunu sorgulatıyor; nasıl çözülecek, bir adalet bir hakikat nasıl ortaya çıkacak? Ben bu filmi her izlediğimde bunu düşünüyorum. Anlatamadığında, anlatmadığında, o insanla temas kurmadığında, ötekileştirdiğinde, o insanı seninle aynı fikri paylaşmadığı için uzak gördüğünde olmuyor. Olmuyor işte bunu gördük… Bence Karanlık Gece, umutlu bitiyor. Mücadele, umut barındırıyor çünkü’’ ifadelerini kullandı.

GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ

3. Phokaia Bağımsız Film Günleri, 22 Ağustos Salı günü Sevinç Baloğlu’nun yönettiği ‘Tohum’, 23 Ağustos Çarşamba günü Nazlı Elif Durlu’nun yönettiği ‘Zuhal’, 24 Ağustos Perşembe günü Hüseyin Karabey’in yönettiği ‘Gitmek’ ve 25 Ağustos Cuma günü Belmin Söylemez’in yönettiği ‘Ayna’ isimli filmleriyle devam edecek. Foça Beşkapılar Kalesindeki ücretsiz gösterimlerin tümü saat 20.30’da başlayacak.

ÇOCUKLAR VE CHARLİE CHAPLİN

Phokaia Bağımsız Film Günleri kapsamında 23 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00’te Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde Yönetmen Hüseyin Karabey’in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan Çocuklarla Film Okuma Atölyesine 7-10 yaş çocuklar katılacak. Çocuklar, büyük komedyen Charlie Chaplin’in yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 1921 yapımı sessiz film, The Kid ‘Yumurcak’ isimli filmi izleyecek.