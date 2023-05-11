Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni dizisi: Aktris

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:40

Güncelleme: 11.05.2023 - 17:40

Disney+’ın hikâyesi ve kadrosuyla heyecanla beklenen yeni orijinal yapımı ‘Aktris’ 31 Mayıs’ta izleyicilerle buluşmak için gün sayarken, diziden yepyeni bir tanıtım yayınlandı. Dizinin başrolünde yer alan Pınar Deniz’in birbirinden farklı birçok karaktere büründüğü tanıtım diziye dair merakı artırıyor.

Disney+ orijinal yerli yapımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle şimdiden büyük bir heyecanla beklenen ‘Aktris’, 31 Mayıs’ta Türkiye ile eş zamanlı dünyanın birçok ülkesinde Disney+’ta yayına giriyor. Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünde yer aldığı diziden dikkat çekici yeni tanıtım yayınlandı. Pınar Deniz’in hayat verdiği Yasemin Derin karakterinin farklı kimliklere bürünmüş hallerini gördüğümüz tanıtım, hikâyeye dair yeni detayları izleyicilerle paylaşırken sürükleyici bir dizinin sinyallerini veriyor.





Aktris Yeni Tanıtım:



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