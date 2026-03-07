Pixar müjdeyi verdi: 'Sevimli Canavarlar' serisi üçüncü filmle geri dönüyor!

Sinema dünyasında animasyon türüne yön veren yapımların başında gelen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan "Sevimli Canavarlar" (Monsters, Inc.) serisi, yıllar süren sessizliğini bozuyor. Pixar stüdyoları, Sulley ve Mike’ın ikonik dostluğunu yeniden beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

GİŞE REKORTMENİ SERİ ÜÇLENİYOR

İlk halkası 2001 yılında vizyona giren ve çocukların korkusundan enerji üreten bir fabrikanın kapılarını aralayan "Sevimli Canavarlar", dünya çapında 529 milyon dolar hasılat elde ederek devleşmişti. Bu başarının ardından 2013 yılında vizyona giren ve kahramanlarımızın okul yıllarını anlatan "Sevimli Canavarlar Üniversitesi" ise 744 milyon dolarlık gişe rakamıyla çıtayı en tepeye çıkarmıştı.

İki filmin ardından Disney+ platformu için hazırlanan "Sevimli Canavarlar İş Başında" dizisiyle evrenini genişleten yapım, şimdi resmi üçüncü filmle sinema salonlarına dönmeye hazırlanıyor.

DETAYLAR SIR GİBİ SAKLANIYOR

Henüz yönetmen koltuğunda kimin oturacağı kesinleşmeyen üçüncü filmin senaryosu ve olay örgüsü hakkında bilgiler gizli tutuluyor. Ancak kulislerde konuşulan bilgilere göre Pixar, hayranlarını şaşırtacak yeni bir karakter kadrosu ve modern bir hikaye örgüsü üzerinde çalışıyor.

PİXAR’IN 2029’A KADAR OLAN AJANDASI DOLU

Stüdyo sadece Sevimli Canavarlar ile sınırlı kalmıyor. Pixar'ın gelecek projeleri arasında şunlar yer alıyor: