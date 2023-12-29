Piyanist Can Çankaya’nın ilk solo albümü 'Flâneur' yayında

Yayınlanma: 29.12.2023 - 16:30

Güncelleme: 29.12.2023 - 16:30

Türkiye’de müzik severlerin yeteneğini yıllardır yakından takip ettiği piyanist Can Çankaya’nın, 12 parçadan oluşan ilk solo albümü “Flâneur” dinleyiciyle buluştu.

Piyanonun zengin ve derin armonik dünyasında sürprizlerle dolu müzikal bir serüven vadeden albümde Çankaya’ya, kontrabasta müzisyen Apostolos Sideris ile davulcu Volkan Öktem eşlik ediyor.

Çankaya, uzun yıllara dayanan müzikal kariyerinde Türkiye’de ve yurt dışında pek çok önemli sanatçıyla sahne paylaşarak, albüm çalışmalarında yer aldı.

2018’de Kağan Yıldız (b) ile “Timeless” (Skoti Pati Records), 2020’de ise Erkan Oğur, Turgut Alp Bekoğlu ve Matt Hall ile yayınladığı “Kimse Kalmadı” (Kalan Müzik) albümlerinde co-leader rolünü üstlenen Çankaya, takipçilerinin senelerdir beklediği ilk solo albümü Flâneur’ü herhangi bir yapım şirketi ile çalışmamayı tercih ederek dijital müzik platformları üzerinden kendi yayınladı.

Flâneur, piyanistin baştan sona kendi müzikal yolculuğu süresince biriktirdiği deneyimlerden, tarzlarla sınırlamadığı, sanatsal karakterini özgürce ifade edebildiği bir seçki olma özelliği taşıyor.

FLÂNEUR: PİYANİSTİN MÜZİKAL EVRENİNDE BİR GEZİNTİ

Flâneur, Aralık 2022'de Babajim İstanbul Stüdyosu’nda Burak Serter tarafından Fazioli kuyruklu piyano kullanılarak kaydedildi. Albümün miks ve mastering’i ise Dave Darlington tarafından yapıldı. Albümün kapak fotoğrafı Özgür Ülker’e, kapak tasarımı ise Mete Özeren’e ait.

Albüm, Çankaya'nın bestelediği 11 özgün eser ve Anadolu’nun efsanevi ozanı Aşık Veysel'in "Güzelliğin On Par' Etmez" adlı eserinin yorumundan oluşuyor.

“Flâneur” ile 60’ler cazının özgürlükçü izlerinin peşini süren piyanist Çankaya, bir ayağını yasladığı Anadolu melodilerine bir yaşam alanı açıyor. Her parça kendine özgü bir hikâye anlatıyor. Albümün adı olan "Flâneur" de bu çeşitliliği yansıtıyor.

"Romance" üç farklı bölümden oluşuyor. Bölümler arasındaki farkların çok da belirgin olmadığı bu parçada piyanist şarkı söyler tarzda bir solo kurgusuna odaklanıyor.

"Hope", ana teması 5/4 ve solo kısımları 3/4'lük zaman ölçüsüne sahip bir parça. Piyano solosu, 5/4'lük bölümde parlayana kadar gerilim oluşturacak şekilde yapılandırılmış. Sonundaki piyano kadansı özellikle dikkat çekiyor.

"Once", ağır bir tempodaki müzikal boşlukların arasında anlatısal doğaçlamanın izlerini bulabileceğiniz yavaş bir blues.

"Black Sea" Karadeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılan 7/16 ritminde bir beste. Melodi lirik bir anlatım izliyor ve parça usta davulcu Volkan Öktem'in solosuyla sona eriyor.

"Searching" modern armonik yapıya sahip bir balad. Batı ve Doğu müziğini başarıyla harmanlayan basçı Apostolos Sideris'in solosu dikkat çekici.

Aşık Veysel'in "Güzelliğin On Par' Etmez" eserinin armonize edilmiş melodisinin ardından, aynı ritmik yapının korunduğu varyasyon formunda bir piyano solosu ile devam ediyor. Soloda giderek yükselen katmanlar yaratılırken, kontrabasçı Sideris’in yay kullanımı parçaya özel bir hava katıyor.

Albüme adını veren “Flâneur” adlı parçanın piyano teması ve solosunda Doğu müziği etkileri rafine ve incelikli bir şekilde ifade ediliyor. Davulcunun solosuna eşlik eden arka plandaki melodiler büyüleyici bir etki yaratıyor.

“Galaxy Kid”, Doğu esintili bir fermatas ile açılıyor ve sabit bir bas melodisi üzerinde maceracı bir piyano solosu içeriyor.

“Night Train”, geçmişte her biri farklı hikayelere sahip insanların trenlerle taşınırken göz göze geldiklerinde birbirleriyle paylaştıkları hikayelerine adanmış modern bir blues.

"Round" başladığı gibi biten, yapısına uygun olarak adlandırılmış modern bir balad.

"Blink" hızlı tempolu bir swing parçası. Küçük motiflerle şekillenen piyano solosu ve bas ile davul arasındaki paylaşımlarıyla benzersiz bir parça.

"Home" nostalji ve özlem duygusuyla dolu, duygulu ve çağrışımlı bir solo piyano bestesi. Albümün son parçası olarak nihai varış noktasını, yolculuğun sonunu temsil ediyor.

Flâneur (2023)

Can Çankaya (p)

Apostolos Sideris (b)

Volkan Öktem (d)

Kayıt: Burak Serter

Stüdyo: Babajim Studios İstanbul

Mix & Mastering: Dave Darlington (Bass Hit Studios/New York)

Kapak Fotoğraf: Özgür Ülker

Kapak Tasarım: Mete Özeren

Yayıncı: Can Çankaya

1. Romance

2. Hope

3. Once

4. Black Sea

5. Searching

6. Güzelliğin On Para Etmez

7. Flâneur

8. Galaxy Kid

9. Night Train

10. Round

11. Blink

12. Home