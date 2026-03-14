Piyanist Evgeny Grinko, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

Ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul'daki dinleyicileriyle bir araya geldi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda ilk kez sahne alan sanatçı, yoğun ilgiyle karşılandı.

"Valse" bestesi ile milyonlarca dinleyiciye ulaşan Grinko, Avrupa'da art arda kapalı gişe geçen konserlerinin ardından Türkiye turnesine çıktı. Bu performansı ile de sezonun son konserini gerçekleştirdi.

Grinko, bahar turnesi kapsamında 15 Mart'ta Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 16 Mart'ta da Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Turne sonrasında stüdyo çalışmalarına ağırlık verecek olan Grinko'nun sonbahara kadar yeni albüm çalışmalarına odaklanacağı belirtildi.