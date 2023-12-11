Prime Orchestra İzmir'de ayakta alkışlandı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:58

Güncelleme: 11.12.2023 - 09:58

Rusya Federasyonu'nun başlattığı savaş sonrası kentleri işgal altında kalan Ukraynalı müzisyenlerin oluşturduğu Prime Orchestra, Avrupa kentlerinde konserler vererek savaşa dikkat çekerek Ukraynalılara yardım çağrıları yapmaya devam ediyor.

İzmir’de ikinci kez sahne alan grup Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Rock Sympho Show” adlı konserlerinde Deep Purple, AC/DC, Metallica, Queen, Depeche Mode, Rammstein, SOAD, Coldplay, The Prodigy, Michael Jackson gibi birçok ünlü isim ve grubun parçalarını orkestra müziğiyle yorumladı. İzmirliler tarafından uzun süre ayakta alkışlanan Prime Orchestra konserden elde edilen gelir ile bölgeye insanı yardım desteği sağlayacak.

Grup bu akşam Bursa’da yarın da İstanbul’da sahne alarak Türkiye turnesini tamamlayacak.