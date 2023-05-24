Prof. Dr. Akgün 27 Mayıs'ı anlatacak

Yayınlanma: 24.05.2023 - 18:07

Güncelleme: 24.05.2023 - 18:07

Prof. Dr. Akgün’ün konuk olacağı söyleşi Ankara CKM'de düzenlenecek. Ankara CUMOK’un katkılarıyla yapılacak olan söyleşinin teması “27 Mayıs, Bir İhtilal, Bir Devrim, Bir Anayasa ve Enver Ziya Karal” olacak. Akgün, söyleşisinde, katılımcılara tarihsel süreç içinde 27 Mayıs'ı ile 1961 Anayasası'nı anlatacak. Söyleşi, 27 Mayıs Cumartesi, saat 15.00’te Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de gerçekleşecek.

SEÇİL KARAL AKGÜN KİMDİR?

Akgün, Ankara üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi ve ardından aynı bölümde doktora ve doçentlik çalışmalarını sürdürdü. 1970-1981 yılları arasında bu üniversitede Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde önce asistan, sonra doçent olarak çalıştı. 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne geçti. Akgün 1989 yılında profesörlüğe yükseldi. 1991-97 yılları arasında ODTÜ’de Tarih Bölümü Başkanlığında bulundu.Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kara Harp Okulu Bilkent Üniversitesinde de Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dersleri verdi. Yurt dışında ise Almanya’da Frankfurt, Amerika Birleşik Devletleri’nde Salt Lake City ve Columbia, İsrail’de Kudüs ve Hayfa Üniversitelerinde Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine dersler ve seminerler verdi, araştırmalar yaptı. Çalışmaları yakın dönem Osmanlı Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerinedir. Laiklik, Ermeni meselesi ve Kızılay Tarihi üzerine kitapları; Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk devrimi, laiklik, kadın hakları, Amerikalı misyonerler, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemi ve Cumhuriyet döneminde eğitim üzerine yurt içinde ve dışında yayınlanmış makaleleri vardır. Akgün Atatürkçü Düşünce Derneği, Anıtkabir Derneği, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, Türk Felsefe Derneği, Fulbright, Tarih Vakfı ve yurt dışında Türkish Studies Association ve Enstitut des Etudes Sud Est European kuruluşlarının üyesidir.



