Prof. Dr. Keleş’e Kerem Türker ödülü

06 Ocak 2022 Perşembe, 17:35

Mimar Kerem Türker Vakfı tarafından verilen “Kerem Türker Ödülü”ne bu yıl akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ruşen Keleş layık görüldü.



Prof. Dr. Keleş, ödülünü Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleşen törenle aldı.

Geceye Anayasa Mahkemesi eski başkanlarından Yekta Güngör Özden, CHP 26. Dönem Milletvekili Gülsün Bilgehan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Murat Karayalçın’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Gecenin açılışında konuşan Vakıf Başkanı Engin Türker, vakfın doğa, kent, çevre kültürü, mimari yaklaşımlar gibi alanlarda her yıl ödüller verdiğini belirterek, bu yılki temanın kent ve bölge planlamasıyla ilgili olduğunu söyledi. Türker, bu alanda çok sayıda kitabı bulunan ve akademik çevrede “Hocaların hocası” diye bilinen Prof. Dr. Ruşen Keleş’in kent bilimine ışık tutan, aydınlatma ve öncü referans niteliği taşıyan eserleri, akademik çalışmaları ve farkındalık yaratma çabaları nedeniyle bu ödüle layık görüldüğünü söyledi.

Ödülünü Engin Türker’in elinden alan Ruşen Keleş ise ödüle layık görülmekten büyük gurur duyduğunu belirtti.

Törenin ardından Quartet 432, klasik müzik dinletisi sundu.