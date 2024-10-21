Prof. Suna Kan Keman Günleri Ankara’da Başladı

Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:58

Güncelleme: 21.10.2024 - 14:58

Ankara Devlet Konservatuvarlar Derneği (ADK-DER), Çankaya Belediyesi işbirliği ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın desteğiyle Devlet Sanatçısı Prof. Suna Kan’ı anmak üzere bir hafta sürecek “Suna Kan Keman Günleri” etkinliklerini başlattı. 19-26 Ekim 2024 tarihleri arasında Ankara’daki sanatseverler, bu özel etkinlik kapsamında dört seçkin konserle buluşacak.

Etkinliklerin açılış konseri 19 Ekim 2024’te, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde şef Prof. Burak Tüzün yönetimindeki ADK-DER Oda Orkestrası ile gerçekleşti. Konserde, "2. Suna Kan Keman Yarışması" ikincilik ödülüne sahip genç keman sanatçısı Ece Namlı, Vivaldi’nin ünlü eseri "Dört Mevsim" Keman Konçertosu’nu seslendirdi. Aynı zamanda orkestra, Mozart’ın "Küçük Bir Gece Müziği" adlı eserini de dinleyicilere sundu.

21 Ekim 2024, Suna Kan’ın doğum gününde, ünlü şef Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, büyük sanatçının anısına ithaf edilen bir konser verecek. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu’nda düzenlenecek olan bu özel konserin solistleri, keman sanatçıları Tayfun Bozok ve Derya Bozok olacak. İkili, Alfred Schnittke’nin "İki Keman İçin Konçertosu"nu seslendirecek. Ayrıca konser programında, Prokofiev’in "Romeo ve Juliet" balesinden seçilmiş orkestra eserleri de yer alacak.

Suna Kan Keman Günleri, 24 Ekim 2024 tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek keman ve piyano resitaliyle devam edecek. "1. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması" ikincisi Bulgar kemancı Zornitsa Ilarionova’ya, uzun yıllar Suna Kan ile resitaller vermiş piyanist Cana Gürmen eşlik edecek. Haftanın etkinliklerine ivme kazandıracak bu resitalin ardından, kapanış konseri ise 26 Ekim 2024’te yine aynı sahnede gerçekleşecek. "2. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması" birincisi Ilgın Top, piyanist Çağdaş Özkan ile birlikte haftayı sonlandıracak.

ADK-DER, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.” sözünü ilke edinerek, 2007 yılından bu yana konserler, yarışmalar ve anma etkinlikleriyle Türkiye’nin sanat hayatını ileri taşımaya devam ediyor. Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda sanatçıları teşvik eden dernek, Suna Kan Keman Günleri ile de sanatseverlere unutulmaz bir hafta sunuyor.