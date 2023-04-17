Protez ihtiyacı olan depremzedelere umut olacak sergi
İzmir’in önde gelen sanatçıları resim, heykel ve seramikten oluşan eserleri depremler sonrası uzuvlarını kaybeden depremzedeler için umut olacak. Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu tarafından Eskiiz Sanat Galerisi’nde düzenlenen karma sergiden elde edilecek gelir, protez ihtiyacı olan depremzedeler için harcanacak.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları sarılırken enkazdan sağ çıkarılan fakat kurtarılma anında yada hastanede eli, kolu, ayağı yada bacağı kesilmek zorunda kalan depremzedelerin protez ihtiyacı için İzmir’de sergi düzenlendi.
Bostanlı, Çakabey, Çiğli, Karşıyaka, Mavişehir ve Phokaia Rotary Kulüpleri öncülüğünde resim, heykel ve seramikten oluşan karma sergiye sanatçılar Reyhan Abacıoğlu, Enis Aktaş, Sema Barlas, Sevinç Bayraktar, Emine Bıyıklı, Semra Ay Çırpan, Oğuz Demir, Gülderen Depas, Perihan Duran, Çetin Erokay, Bedri Karayağmurlar, Atilla Cengiz Kılıç, Tüzüm Kızılcan, Serdar Leblebici, Sema Gümüş Öğüt, Şirin Koçak Özeskici, Evrim Özeskici, Hasan Rastgeldi, Zeki Serbest, Lale Temelkuran, Hülya Yalçın ve Serdar Yörük eserleriyle katıldı.
22 sanatçının toplamda 60 eser ile katılım sağladığı karma sergi 20 Nisan tarihine kadar Eskiiz Sanat Galerisi’nde ziyaretçileri bekliyor.
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