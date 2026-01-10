Psikolojik gerilim ‘Hizmetçi’ ile sosyal satir-kara komedi ‘Başka Yolu Yok’ vizyonda: Özgürlüğün bedeli...

Amerikan komedilerinin ustası Paul Feig (Nedimeler, Basit Bir İyilik) Hizmetçi (2025) filmiyle komediden psikolojik gerilim türüne adım attı. Frieda Mc Fadden’ın 2022’de yayımlanan romanı New York Times’ın en çok okunanlar listesinde 60 haftadan fazla yer aldı. Üçlemeden oluşan Hizmetçi’nin hayranları romanın sinema uyarlamasını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Feig, New York’un banliyösünde yaşayan varsıl burjuva çift Nina ve Andrew Winchester ile hapisten şartlı tahliye edilen Millie’nin yollarının kesişmesini kara komedi türünde Alfred Hitchcock’ın gerilimlerini çağrıştıran anlatım diliyle aktarır. Yeni bir başlangıç yapmak isteyen Millie sonunda rahat edeceği, para biriktirebileceği yatılı hizmetçi göreviyle çiftin evinde çalışmaya başlar. Nina başta Millie’ye çok sıcak davranır ama zaman geçtikçe yalan söyler, psikoz nöbetleri geçirmeye başlar. Kızları Cecilia annesinin sinir krizlerine aldırmaz. Çekici, sabırlı, âşık kocası Andrew, Nina’nın üzerine titrer, Millie’yi de avutur. Kırılgan ama güçlü, dirençli Millie yaşama tutunmak için her şeyi göze alır.

Nina-Andrew-Millie arasında tehlikeli bir oyun başlar. İpler kimin elindedir? Gerçek kurban kimdir? Hizmetçi, Rebecca, Stepford Kadınları, Beşikteki El, Kayıp Kız, Penceredeki Kadın filmlerini anımsatır.

DEVAM FİLMİ HAZIRLANIYOR

Nina’yı canlandıran Amanda Seyfried’ın geçen haftaki açıklamasına göre Hizmetçi’nin devam filmi 2026’nın sonuna doğru çekilecek. Yapım bütçesi 35 milyon dolar olan filmin dünya hasılatı iki buçuk haftada 133 milyon dolara ulaşınca yapımcılar üçlemenin ikinci bölümü “Hizmetçinin Sırları” için kolları sıvadılar. Oyuncu kadrosu ünlülerden oluşuyor: Sidney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Skelar, Elizabeth Perkins, Michele Morrone. Jenerik süresince devam eden Taylor Swift’in “I Did Something Bad” (Kötü Bir Şey Yaptım) şarkısı iddialı bir tanıtım stratejisini destekliyor. Devam filmini yine Paul Feig çekecek, senaryoyu Rebecca Sonnenshine yazacak, oyuncu-yapımcı Sweeney, Seyfried, Morrone oyuncu kadrosunda yer alacaklar.

VAHŞİ KAPİTALİZMİN KISKACINDA

Güney Kore’nin Oscar adayı dramatik kara komedi Başka Yolu Yok’u yönetmen Park Chan-wook, Donald E. Westlake’in Balta (1997) romanından ikinci kez sinemaya uyarladı. İlk versiyon Ölümcül Çözüm’de (Le Couperet/2005) Costa Gavras işinden kovulan adamı kendine güvenen, haklı biri olarak aktarırken Chan-Wook, 25 yıldır çalıştığı kâğıt fabrikasından bir gecede atılan Yoo Man-su’yu utangaç, çaresiz bir karakter olarak tanımladı.

Film Bong Joon-ho’nun Parazit’ini anımsatır, ikisinde de kapitalizm insanları umutsuz bir rekabete sokar. Parazit, varsıllarla yoksulları, Başka Yolu Yok ise fakirleri, çok fakirleri anlatır. Fabrikayı satın alan Amerikan şirketini değil, Man-su gibi savunmasız işsizleri izleriz. Kendini kapana kısılmış hisseden adam bambaşka bir karaktere bürünür, yerine geçebilecek rakipleriyle ilgili gizli planlar yapmaya başlar.

Anti kahramanımız ailesine rahat bir yaşam sunmak için ahlaki ikilem arasında kalır. Liberalizmin insanları sömürdüğünü, insanlıktan çıkardığını Charlie Chaplin “Modern Zamanlar” da (1936) 90 yıl önce vurgulamıştı. Chan-Wook dev şirketleri, yapay zekâyı, otomasyonu, yozlaşmayı, etik çürümeyi, modernitenin insanı köleleştirdiğini eleştirirken ironik anlatımıyla izleyiciyi Chaplin gibi güldürüyor. ChanWook; Lee Byunghun, Son Ye-jin, Park Hee -soon, Lee Sung -min’in oynadığı filmi yönetmen Costa Gavras’a adamış.