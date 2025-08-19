PTT’den Münir Özkul’un 100’üncü doğum gününe özel pul

PTT AŞ, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul’un 100’üncü doğum gününü özel pullarla andı.
15 Ağustos’ta tedavüle sunulan “Bir Yeşilçam Klasiği (Münir Özkul)” konulu anma pulları ve ilk gün zarflarında usta sanatçının çeşitli filmlerinde canlandırdığı karakterler ile Kel Hasan Efendi’nin kavuğuyla çekilen fotoğrafına yer verildi.
15 Ağustos 1925’te dünyaya gelen ve 5 Ocak 2018’de hayatını kaybeden Münir Özkul, Türk tiyatrosu ve sinemasında bıraktığı derin izlerle hafızalarda yaşamaya devam ediyor.