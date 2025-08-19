Cumhuriyet Gazetesi Logo
PTT’den Münir Özkul’un 100’üncü doğum gününe özel pul

19.08.2025 09:27:00
Haber Merkezi
PTT, Türk sinemasının efsane ismi Münir Özkul’un 100’üncü doğum gününü özel anma pullarıyla kutladı.

PTT AŞ, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul’un 100’üncü doğum gününü özel pullarla andı.

15 Ağustos’ta tedavüle sunulan “Bir Yeşilçam Klasiği (Münir Özkul)” konulu anma pulları ve ilk gün zarflarında usta sanatçının çeşitli filmlerinde canlandırdığı karakterler ile Kel Hasan Efendi’nin kavuğuyla çekilen fotoğrafına yer verildi.

Image

15 Ağustos 1925’te dünyaya gelen ve 5 Ocak 2018’de hayatını kaybeden Münir Özkul, Türk tiyatrosu ve sinemasında bıraktığı derin izlerle hafızalarda yaşamaya devam ediyor.

