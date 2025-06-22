Punisher Marvel Sinematik Evrenine geri dönüyor! Jon Bernthal yeni Spider-Man filminde

Tom Holland’ın Örümcek Adam karakterine hayat verdiği serinin dördüncü filmi “Spider-Man: Brand New Day” için geri sayım başladı. Marvel hayranlarını heyecanlandıran bu yeni filmde, usta oyuncu Jon Bernthal da kadroya dahil oldu. Bernthal, daha önce Netflix yapımlarında canlandırdığı Punisher karakteriyle bir kez daha seyirci karşısına çıkacak.

Punisher’ı ilk kez 2016 yılında “Daredevil” dizisinde canlandıran Bernthal, ardından “The Punisher” adlı spin-off dizisinde başrol oynamıştı. Yeni filmde karakterini Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) taşıyacak.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yönetmen koltuğunda Destin Daniel Cretton’ın oturacağı film, 31 Temmuz 2026 tarihinde vizyona girecek. Tom Holland’a serideki önceki filmlerde de rol alan Zendaya ve Jacob Batalon eşlik edecek. Ayrıca, “Stranger Things” dizisinin yıldızı Sadie Sink de kadroya katılan yeni oyuncular arasında yer alıyor.

“Spider-Man: Brand New Day”, Tom Holland’lı Spider-Man serisinin dördüncü filmi olacak. Serinin bir önceki halkası “Spider-Man: No Way Home” 2021 yılında vizyona girmişti ve büyük ilgi görmüştü.