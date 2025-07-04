Radyo Modart konserleri başlıyor

Radyo Modart, 5, 11 ve 18 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceği özel konser serisiyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Konser serisi canlı performanslar ve sahne şovlarıyla alternatif sahnenin dikkat çeken isimlerini 5,11 ve 18 Temmuz'da bir araya getirecek. Konser dizisi kapsamında 5 Temmuz gecesi Cemiyette Pişiyorum, Deli Gömleği, Ati Yıldıztozu, 11 Temmuz gecesi Sren, straygaze, Efe Küçükçınar, 18 Temmuz gecesi ise, Tuzla ve PANIKATAK! sahnede olacak. Konserler öncesi, arası ve sonrasında ise Radyo Modart’tan Tayfun Polat ve Hakan Tamar DJ kabininde olacaklar.



