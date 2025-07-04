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Radyo Modart konserleri başlıyor

Radyo Modart konserleri başlıyor

4.07.2025 17:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Radyo Modart konserleri başlıyor

Radyo Modart'ın düzenlediği üç günlük özel konser serisi yarın müzikseverlerle buluşacak.

Radyo Modart, 5, 11 ve 18 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceği özel konser serisiyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Konser serisi canlı performanslar ve sahne şovlarıyla alternatif sahnenin dikkat çeken isimlerini 5,11 ve 18 Temmuz'da bir araya getirecek. Konser dizisi kapsamında 5 Temmuz gecesi Cemiyette Pişiyorum, Deli Gömleği, Ati Yıldıztozu, 11 Temmuz gecesi Sren, straygaze, Efe Küçükçınar, 18 Temmuz gecesi ise, Tuzla ve PANIKATAK! sahnede olacak. Konserler öncesi, arası ve sonrasında ise Radyo Modart’tan Tayfun Polat ve Hakan Tamar DJ kabininde olacaklar.


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