Rahmi M. Koç Müzesi’nden yarıyıl tatili atölyeleri

Çocukları yarıyıl tatilinde eğlenceli ve eğitici bir deneyime davet eden Rahmi M. Koç Müzesi, yarıyıl tatili boyunca katılımcıları bilim, sanat, teknoloji, tasarım ve yaratıcılıkla buluşturan bir etkinlik programı hazırladı. Alanında uzman müze eğitmenleri eşliğinde gerçekleşecek olan eğitim atölyeleriyle çocuklar, müzenin ilham verici atmosferinde hayal güçlerini geliştirirken yeni beceriler kazanacak.

Tatil programı her güne özel olarak planlanan etkinliklerden oluşuyor. Program kapsamında 10 farklı atölyeye, 5-12 yaş arasındaki çocuklar yaş gruplarına göre katılım sağlayabilecek.

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ YARIYIL TATİLİ PROGRAMI

20 Ocak 2026 Salı, saat 14.00- Bilim Atölyesi: İletişimin serüveni

21 Ocak 2026 Çarşamba, saat 14.00- Ulaşım Atölyesi: Atlı Tramvaylarla Zamana Yolculuk

22 Ocak 2026 Perşembe, saat 14.00- Güneş Saati Atölyesi: Gölgenin Peşinde

23 Ocak 2026 Cuma, saat 14.00- Oyuncak Atölyesi: Kendi Oyuncaklarını Tasarlayacaklar

24 Ocak 2026 Cumartesi, saat 14.00- Biyoloji Atölyesi: Peki Sen Ne Şekerisin?

27 Ocak 2026 Salı, saat 14.00- Heykel Atölyesi: Sanat ve Endüstri Birleşirse Ne Olur?

28 Ocak 2026 Çarşamba, saat 14.00- Oyuncak Atölyesi: Oyuncakların Macerasına Yolculuk

29 Ocak 2026 Perşembe, saat 14.00- Matematik Atölyesi: Arım Balım Peteğim

30 Ocak 2026 Cuma, saat 14.00- Heykel Atölyesi

31 Ocak 2026 Cumartesi, saat 14.00- Boyama Atölyesi: Fırçalarım Parmaklarım

60 dakika sürecek atölyeler için biletler Biletix üzerinden temin edilebilir.