Rahmi M. Koç Müzesi’nden yarıyıl tatili atölyeleri

Çocukları yarıyıl tatilinde eğlenceli ve eğitici bir deneyime davet eden Rahmi M. Koç Müzesi, yarıyıl tatili boyunca katılımcıları bilim, sanat, teknoloji, tasarım ve yaratıcılıkla buluşturan bir etkinlik programı hazırladı. Alanında uzman müze eğitmenleri eşliğinde gerçekleşecek olan eğitim atölyeleriyle çocuklar, müzenin ilham verici atmosferinde hayal güçlerini geliştirirken yeni beceriler kazanacak.
Tatil programı her güne özel olarak planlanan etkinliklerden oluşuyor. Program kapsamında 10 farklı atölyeye, 5-12 yaş arasındaki çocuklar yaş gruplarına göre katılım sağlayabilecek.
RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ YARIYIL TATİLİ PROGRAMI
- 20 Ocak 2026 Salı, saat 14.00- Bilim Atölyesi: İletişimin serüveni
- 21 Ocak 2026 Çarşamba, saat 14.00- Ulaşım Atölyesi: Atlı Tramvaylarla Zamana Yolculuk
- 22 Ocak 2026 Perşembe, saat 14.00- Güneş Saati Atölyesi: Gölgenin Peşinde
- 23 Ocak 2026 Cuma, saat 14.00- Oyuncak Atölyesi: Kendi Oyuncaklarını Tasarlayacaklar
- 24 Ocak 2026 Cumartesi, saat 14.00- Biyoloji Atölyesi: Peki Sen Ne Şekerisin?
- 27 Ocak 2026 Salı, saat 14.00- Heykel Atölyesi: Sanat ve Endüstri Birleşirse Ne Olur?
- 28 Ocak 2026 Çarşamba, saat 14.00- Oyuncak Atölyesi: Oyuncakların Macerasına Yolculuk
- 29 Ocak 2026 Perşembe, saat 14.00- Matematik Atölyesi: Arım Balım Peteğim
- 30 Ocak 2026 Cuma, saat 14.00- Heykel Atölyesi
- 31 Ocak 2026 Cumartesi, saat 14.00- Boyama Atölyesi: Fırçalarım Parmaklarım
60 dakika sürecek atölyeler için biletler Biletix üzerinden temin edilebilir.