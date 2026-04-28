Rakamlardan renklere yolculuk: Ressam Bayram Erli’nin ilk sergisi açıldı!

Finans sektöründe uzun yıllar süren profesyonel yaşamının ardından resim sanatına yönelen Bayram Erli, sanat yolculuğunun ilk meyvelerini “Kaygısız Dinginlik İçindeki Dış Dünya” isimli sergisiyle taçlandırdı. Sanatçının doğaya olan sessiz ve derin bakışını yansıtan sergi, Kadıköy’deki Büyük Kulüp Sergi Salonu’nda düzenlenen törenle kapılarını açtı.





IŞIĞIN VE MEKÂNIN ŞİİRSEL DİNAMİĞİ

Bayram Erli, eserlerinde izlenimci bir duyarlılıkla ışığın, rengin ve mekânın birbiriyle olan kopmaz bağını incelikle işliyor. Karlı manzaraların duruluğundan gün batımının sıcak tonlarına uzanan geniş bir yelpazede çalışan sanatçı, doğanın kaostan uzak, kendi halindeki o dingin anlarını tuvale aktarıyor. Sergideki çalışmalar, izleyiciyi modern dünyanın kaygılarından uzaklaştırarak sade ve içe dönük bir atmosfere davet ediyor.

1 MAYIS’A KADAR ZİYARETE AÇIK

Kısa sürede katettiği sanatsal mesafeyle dikkat çeken Erli, ilk kişisel sergisinde doğanın sade anlatımındaki gücü deneyimlemek isteyenleri bekliyor. Sanatseverler, Bayram Erli’nin şiirsel manzaralarını 1 Mayıs 2026 tarihine kadar Büyük Kulüp Sergi Salonu’nda ziyaret edebilecekler.