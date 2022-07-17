Recep İvedik ne getirecek?

17 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Türkiye’de yayın hayatına 14 Haziran’da başlayan Disney Plus’ta, Recep İvedik’in de yer almasının arkasındaki hedef ne? Herkesin garipsediği, buna mı gülünüyor denilen ama halkı ve duruşu en iyi anlatan karakter seçilmiş olmalı ki kendi alanında ki tüm rakiplerini eleyerek Disney’in kahramanları arasına girmeyi başardı.

Recep İvedik karakterinin içindeki özde yatan şefkat ve merhameti mi, yoksa akıllara ziyan kabalığı mı cezbetti bilinmez ama Şahan Gökbakar, Ankara’da başlayan yolculuğunda eleştirile eleştirile tam gaz yoluna devam ediyor. Bunda en büyük faktör ise tabii ki gişe hasılatı. Recep İvedik’in gişe hasılatı 2019 yılında Recep İvedik 6 ile 3.97 milyon seyirciye ulaşabilmişti. Biraz daha geri gidersek, 2017 yılında Recep İvedik 5 ile 7.437 milyon seyirci izlenme oranıyla ise tüm zamanların rekorunu hâlâ elinde bulunduruyor.

MİLYONLUK ANLAŞMA

Recep İvedik için Disney+ serüveni için iddia edilen rakam 120 milyon TL olarak konuşulurken can çekişen sinema sektörü ve işletmelerini derinden etkileyeceğe benziyor. Zira dijital platformlarda çabuk tüketilecek olmasının dezavantajı yanı sıra film kalitesini de etkileyebilir.

Bu aynı zamanda sinema salonlarının da idam fermanı demek! Zaten pandemi boyunca ve sonrasında bir türlü toparlanamayan işletmelerin akıbeti içler acısı gözükmekte ve bu özellikle, AVM içerisinde yer alan sinema salonlarında daha çok eski mahallelerde kalan sinema salon işletmelerinin ipini son hızla çekmiş olacağının açık göstergesi durumunda.