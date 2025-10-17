Red Bull 64 Bars, yeni bölümünde Heijan’ı konuk etti

Türkçe rap sahnesinin en dikkat çekici isimlerine ev sahipliği yapan Red Bull 64 Bars, nakaratsız ve tekrarsız 64 satırlık performanslarıyla yeni sezonunda da ritmi yükseltiyor. Serinin yeni bölümünde Heijan, özgün tarzıyla etkileyici bir performansa imza attı.

2017 yılında yayınladığı “Yansın Geceler” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Heijan, sonrasında “Aynen”, “İmparator” ve “Değilim Bi Aşık” gibi parçalarla Türkçe rap sahnesinde adını sağlamlaştırdı. Kendine özgü tarzıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, Red Bull 64 Bars sahnesinde sözlerini en sade ve güçlü haliyle sunuyor.

Bölümün prodüktör koltuğunda, son dönemde birçok başarılı projeye imza atan TRVMN yer alıyor. Yenilikçi altyapılarıyla dikkat çeken TRVMN, Heijan’ın performansına dinamizm ve güçlü bir müzikal atmosfer kazandırıyor.