Red Bull 64 Bars, yeni bölümünde Heijan’ı konuk etti

17.10.2025 10:22:00
Türkçe rap dünyasının öne çıkan isimlerini konuk eden Red Bull 64 Bars, dördüncü sezonuna hız kesmeden devam ediyor. Serinin yeni bölümünde kendine özgü tarzı ve güçlü anlatımıyla tanınan Heijan, etkileyici performansıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Türkçe rap sahnesinin en dikkat çekici isimlerine ev sahipliği yapan Red Bull 64 Bars, nakaratsız ve tekrarsız 64 satırlık performanslarıyla yeni sezonunda da ritmi yükseltiyor. Serinin yeni bölümünde Heijan, özgün tarzıyla etkileyici bir performansa imza attı.

2017 yılında yayınladığı “Yansın Geceler” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Heijan, sonrasında “Aynen”, “İmparator” ve “Değilim Bi Aşık” gibi parçalarla Türkçe rap sahnesinde adını sağlamlaştırdı. Kendine özgü tarzıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, Red Bull 64 Bars sahnesinde sözlerini en sade ve güçlü haliyle sunuyor.

Bölümün prodüktör koltuğunda, son dönemde birçok başarılı projeye imza atan TRVMN yer alıyor. Yenilikçi altyapılarıyla dikkat çeken TRVMN, Heijan’ın performansına dinamizm ve güçlü bir müzikal atmosfer kazandırıyor.

