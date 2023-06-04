Red Bull Jukebox sahnesinde sadece dinlemiyor, yönlendiriyorsunuz

Yayınlanma: 04.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 03:00

Budapeşte’de ünlü Sziget Festivali’nin de yapıldığı Tuna Nehri üzerindeki adacıkta verilen konserde, ülkenin ünlü gruplarından Valmar sahne aldı.

EYLÜLDE TÜRKİYE’DE

Eylül ayında Türkiye’de de müzikseverlerle buluşacak Red Bull Jukebox sahnesinin diğerlerinden farkı şu: Bu konserde izleyici, sadece izleyici değil... Aktif olarak konserin akışına ellerindeki ışıklı bilekliklerle müdahale edebiliyorlar. Örneğin Macaristan’da seyirciye grubun bir şarkısı “Blues mu, country tarzında mı söylensin” diye soruldu. Seyirci ellerindeki mavi ya da kırmızı ışık saçan bilekleriyle tercihini “country”den yana kullandı. Bunun sonucunda da tema tamamen değişti, grup üyeleri “kovboy şapkasıyla” kendi şarkılarını farklı tarzda söyledi. Hatta seyirciye gruba eşlik edecek konuk sanatçıyı da seçme şansı verildi. Toplamda 16 şarkının söylendiği konserde seyirci 4 şarkıyı farklı türde söylenmesi için tercih etti.

Tabii böyle bir konser için dinamik, hareketli bir sanatçı veya grup gerekiyor... Türkiye’deki konserde kimin çıkacağı yakın zamanda açıklanacak.



