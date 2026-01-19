Rekor sayıda ziyaretçi ağırlayan sergide son günler

İstanbul Modern'in sanatseverlerle buluşturduğu “Dünyalar Arasında” sergisi, Chiharu Shiota’nın hafıza, aidiyet ve göç kavramlarına odaklanan pratiğini ortaya koyuyor. Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı vesilesiyle, Japan Foundation ortaklığı, Japonya Büyükelçiliği ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ve Arnica’nın desteğiyle hazırlanan sergi, İstanbul Modern şef küratörü Öykü Özsoy Sağnak ve asistan küratör Yazın Öztürk’ün küratörlüğünde gerçekleşiyor.

İSTANBUL'A ÖZEL BİR BAKIŞ

Shiota, “Dünyalar Arasında” başlıklı büyük ölçekli yerleştirmesini, Asya ve Avrupa’nın kesişim noktasında yer alan İstanbul’un coğrafi ve kültürel konumundan yola çıkarak üretti. Sergi salonunu ağ benzeri kırmızı ipliklerle saran bu yerleştirme, küratöryel kurgunun da yönlendirmesiyle izleyicilerin kendi yaşamlarını, anılarını ve ilişkilerini daha evrensel bir insanlık tanımı üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sergiyi ziyaret etmek için son gün 25 Ocak.

CHİHARU SHİOTA HAKKINDA

1972’de Osaka’da doğan Chiharu Shiota, ayakkabı, anahtar, yatak, sandalye ve elbise gibi sıradan nesneleri iplikle sararak hafıza ve bilinç kavramlarını araştırıyor. Berlin’de çalışmalarına devam eden sanatçı, yerleştirmelerinde “yokluk içinde var olma” hissini öne çıkarırken heykel, çizim, performans, video ve tuvallerinde insanın varoluşuyla ilişkili soyut duyguları işliyor. 2008’de Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yeni Sanatçılar için Teşvik Ödülü’nü kazanan Shiota’nın eserleri, Hammer Müzesi, Queensland Modern Sanat Galerisi, ZKM, Mori Sanat Müzesi, Gropius Bau, Smithsonian Arthur M. Sackler Galerisi, Kochi Sanat Müzesi ve Osaka Ulusal Sanat Müzesi gibi kurumlarda sergilendi. Ayrıca Aichi Trienali (2022), Oku-Noto Uluslararası Sanat Festivali (2017), Sidney Bienali (2016), Venedik Bienali (2015), Echigo-Tsumari Trienali (2009) ve Yokohama Trienali (2001) gibi uluslararası etkinliklerde yer aldı.