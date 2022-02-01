Renate Graf’ın ‘İpek Yolu’nda ve Zamanda Geriye Yolculuk’ sergisi

01 Şubat 2022 Salı, 04:00

CerModern, Institut français Ankara ile Fransa ve Avusturya’nın Türkiye büyükelçilikleri işbirliğinde, fotoğraf sanatçısı Renate Graf’ın “İpek Yolu’nda ve Zamanda Geriye Yolculuk” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. 27 Mart’a kadar devam edecek olan serginin küratörlüğünü Nicolas Martin Ferreira üstleniyor.

Avusturyalı Frankofon fotoğraf sanatçısı Renate Graf’in ziyaretçileri zaman, alan, yaşam yerleri ve manzaralar yardımıyla “değişmez olanı” sorgulamak üzere yolculuğa davet ettiği sergi, sanatçının Türkiye, Fransa ve diğer tüm hükümetler ile vatandaşlarına beraber harekete geçme çağrısı. Orta Asya’nın doğal ve ruhani manzaralarından bugünün Anadolusu’na kadar uzanan fotoğraflardaki sahneler tanıdık olsa da Graf, ziyaretçileri iklim mücadelesi ve çevresel değişim ile yüzleştiriyor. Yolculuğun sürdürülebilirliğine dair “güvence”yi kırarak dikkatleri bu konuya çekmeye çalışıyor.

Renate Graf’ın kendisini fotoğrafa adamasına neden olanın edebiyat ve şiir tutkusu olduğu bilinen Graf’ın Fernando Pessoa, Rainer Maria Rilke, Tagore, T. S. Eliot, Edmond Jabès, Paul Valéry ve Hermann Broch gibi yazarların okumaları, zihninde fotoğraf yoluyla yakalamaya çalıştığı görüntüleri ortaya çıkardı.

Öte yandan sinema da sanatçının çalışmalarında önemli bir rol oynuyor: Wim Wenders, Jean-Luc Godard, Werner Herzog, Visconti ve Tarkovsky gibi film yönetmenleri, Graf’ın o imgeleri kendine özgü bakışı ile ve tarzıyla birer varlığa dönüştürmesinde önemli referanslar olarak yer alıyor.