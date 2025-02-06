Renklerin ardında bir yolculuk: İmren Erşen Resim Sergisi açılıyor

Yayınlanma: 06.02.2025 - 14:29

Güncelleme: 06.02.2025 - 14:29

Sanatın büyülü dünyasına kapı aralayacak olan İmren Erşen Resim Sergisi, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 14:00'te Emin Antik Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Bu sergi, izleyicilerine yalnızca görsel bir deneyim değil, aynı zamanda bir zaman yolculuğu sunuyor. İmren Erşen’in eserleri, bir resimden öte, hatıraların içinde kaybolabileceğiniz bir dokuya sahip. Anadolu’nun eski mahallelerinde geziniyormuş hissi veren bu resimler, maviyle toprağın dansında gizlenen sıcaklığı, her pencerede bir hikâye, her çatı arasında ise gizli bir çığlığı gözler önüne seriyor.

'SANAT DEDİĞİN BİRAZ DA HATIRLAMAKTIR'

Hareketlenen bulutlar bile sanki fırça darbeleriyle bir şeyler anlatıyor. Sanatçının yolculuğu Berlin’den Ankara’ya, Hindistan’dan Floransa’ya, Paris’ten Anadolu’nun kalbine kadar uzanıyor. Ancak bu yolculuğun sonunda her zaman tanıdık bir yüz, bildik bir sokakla karşılaşıyorsunuz. Eşref Üren’in öğretileriyle yoğrulmuş olan Erşen, kendine has özgün diliyle sanatseverlere sesleniyor. “Sanat dediğin biraz da hatırlamaktır,” sözünden yola çıkan Erşen, resimleriyle unuttuklarımızı hatırlatıyor. Belki de sergiyi gezerken kendi hikâyenizi bir resmin köşesinde bulabilirsiniz.