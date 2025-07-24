Renklerin Dansı Antalya’da Başlıyor: Art Concept Sanat Fuarı 24 Temmuz’da Ziyarete Açılıyor

Sanatın evrensel dili bu yaz Antalya’da yankılanıyor. 24-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Art Concept Antalya Sanat Fuarı, yerli ve ulusal düzeyde birçok sanatçıyı aynı çatı altında buluşturuyor. Renkli geometrik bir geyik figürüyle tanıtımı yapılan fuar, çağdaş sanatın enerjisini Akdeniz’in sıcaklığıyla birleştiriyor.

Cumhuriyet Sanat Galerisi’nden Güçlü Katılım

Bu yılki fuarın öne çıkan gruplarından biri Cumhuriyet Sanat Galerisi. Galeri bünyesinde yer alan Gülay Eroğlu, Esmehan Yeni, Selahattin Doğan, Fikriye Günbeyi, Şevval Karaboğa, Merve Şahin, Hasan Şahin, Türkan İrem Akarsu, Tutku Ekmekçi, Esra Yardım, Zeynep Şahin, Duru Pala, Feyza Nur Acar, Hazal Kartal, Onur Çetin, Kübra Göçer, Pakize Aras, İsa Yılmaz ve Yılmaz Aras, fuara eserleriyle katılıyor. Bu zengin katılım, galerinin çok sesli estetik yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sanatseverler, fuar süresince farklı disiplinlerden resim, heykel, baskı, dijital sanat ve karışık tekniklerle oluşturulmuş eserleri görme fırsatı bulacak. Saat 11.00–21.00 arasında ziyaretçilere açık olacak fuar, sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sanatçılarla buluşma noktası haline geliyor.

Yeni Nesil Sanatçıların Yükselişi

Cumhuriyet Sanat Galerisi’nin genç sanatçılara verdiği alan sayesinde Şevval Karaboğa, Feyza Nur Acar ve Duru Pala gibi yeni isimler de dikkatleri üzerine çekiyor. Bu isimler, eserlerinde doğa, kimlik, bellek ve kadın temalarını işlerken; gelenekle çağdaş dili birleştiren özgün anlatımlarıyla öne çıkıyor.

Antalya Sanat Takvimi’nin Gözdesi

Antalya’nın yaz aylarında ev sahipliği yaptığı en önemli kültür etkinliklerinden biri haline gelen Art Concept, bu yıl da geniş izleyici kitlesiyle buluşmayı hedefliyor. Fuar, sanatçılarla birebir temas kurma, eserleri doğrudan sanatçısından dinleme ve koleksiyon oluşturma imkânı da sunuyor.

Bu büyüleyici sanat atmosferinde yerinizi almak istiyorsanız, Cam Piramit’e uğramayı unutmayın. Çünkü sanat, burada yaşamın tam kalbinde atıyor.