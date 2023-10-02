Renklerin Senfonisi: Nihat Kahraman’ın Eserleri Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde Sergileniyor

Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:57

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:29

Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Renklerin Senfonisi" sergisi, 29 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Nihat Kahraman, 1951 yılında Denizli'de doğduktan sonra, sanat kariyerine 1972 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun olarak başladı. Sanat eğitimine Fransa'da devam eden sanatçı, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA)’da artistik düzeyde sanat eğitimi, duvar resmi, fresk ve mozaik ihtisası alanında bilgi sahibi oldu.

Nihat Kahraman, eserlerinde Batı ve Doğu kültürlerinin etkileyici bir senteziyle ön plana çıkıyor. Serginin teması, Batı odaklı insan anlayışının aksine, doğaya odaklanan Doğu felsefesiyle özdeşleşiyor. Kahraman'ın resimlerindeki lekesel anlatı, izleyiciyi soyut bir dünyaya davet ederken, doğanın kutsallığına ve renklerin ifade gücüne vurgu yapıyor.

Nihat Kahraman, sadece resim sanatında değil, aynı zamanda dekoratörlük alanında da büyük başarılar elde etti. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde dekoratör olarak uzun yıllar çalıştı ve pek çok ödül kazandı. Kendi ifadesiyle, resimleri varlık ile yokluk arasındaki bir mekan algılaması içindeki varlıkların çok boyutlu yaşam ilişkilerinin görsel saptanmalarıdır.

Nihat Kahraman’ın eserlerinin yer aldığı önemli koleksiyonlar;

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu

İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu

İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu

Bolu Devlet Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu

Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi Koleksiyonu

Akbank Koleksiyonu

Ziraat Bankası Resim Koleksiyonu

Halk Bankası Koleksiyonu

İş Bankası Koleksiyonu

Uğur Mumcu Vakfı Koleksiyonu

İbni Sina Hastanesi Koleksiyonu

ÇAĞSAV Koleksiyonu

Yaşar Holding Koleksiyonu

Peker Sanat Koleksiyonu

Sergi, Nihat Kahraman'ın benzersiz sanat anlayışını keşfetmek isteyenleri, Cumhuriyet Kültür Merkezi'ne bekliyor.