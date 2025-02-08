Resmin özel karakteri

Yayınlanma: 08.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.02.2025 - 04:00

1992 yılında yaşamını yitiren sanatçının eserlerinden oluşan sergi, önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restore ederek halka kazandırdığı Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi’nde açıldı. Sergi, sanatçının farklı dönem ve tekniklerinden özel ve kapsamlı bir seçkiyi bir araya getiriyor. Tablolarının yanı sıra Casa Botter’in ikinci katında sanatçının kendisini anlattığı bir video gösterimi yapılıyor ve sanatçının eşyaları da sergileniyor.

Burhan Uygur’un resimlerinde figür, olay ve mekânlar sisli, bulutlu, adeta rüya sahnelerini anımsatıyor. Ancak ele aldığı konular hepimiz için tanıdık, her gün sokakta karşılaşabileceğimiz manzaralar. Zaten Uygur da omzuna astığı ve onunla özdeşleşen deri çantasıyla biliniyor. Sanatçı, atölye ortamı yerine sokağın renkli enerjisini izleyiciye sunuyor. Hatta, Burhan Uygur’un resimlerinde sadece o anı görmüyor, duyuyor ve dinleyebiliyorsunuz. Sanatçı duyduğu sesleri, müzikleri de tablolarına yazıyla ekleyerek yansıtabiliyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Casa Botter’deki sergi, 20 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

‘ERKEN KAYBETTİK’

Serginin küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu yaptı. Açılışta konuşan Çalıkoğlu, “Casa Botter sergilerinin bir amacı var. O da artık aramızda olmayan sanatçıların anılarını yaşatmak, bugünkü izleyici kitlesiyle yeniden ilişki kurmak ve Türkiye’nin modern tarihine ilişkin bir hafıza alanı oluşturmak. Bu sergi için önemli bir başlangıç noktası şu oldu: Sadece yapıp sergilemek istemedik, sanatçının kendisinin de konuşmasını istedik. aşadıkları zamana, kültüre, resim sanatına ilişkin cümlelerini paylaşmak istedik. İstiklal Caddesi’ne bakan penceresinden başlayarak bütün sergi mekânında onun sözlerine yer veriyoruz. Bence bu göz gezdirme, sanatçıyı başka bir zeminden anlamanız için çok kıymetli bir referans. Burhan Uygur erken kaybettiğimiz bir sanatçımız. Umarım bundan sonra daha da kapsamlı bir retrospektifi olur. Kendine özgü bir insan, bir sanatçı, resim sanatında özel isimlerden birisi. 1950- 60-70’li yıllarda şiirle resim sanatının çok önemli bir bağı var Türkiye’de. Burhan Uygur bu bağı kuran isimlerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.