Ressam Bala Uyguner’in ilk kişisel sergisi

İstanbul Kadıköy’deki Decollage Art Space, Bâlâ Uyguner’in “Onun” isimli ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 03:00
Ressam Bala Uyguner’in ilk kişisel sergisi
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Sergi 17 Eylül’e kadar görülebilecek.

Uyguner’in sergisi, tüm dünyada kadınlık mefhumuna dair yeni kapılar açarak, kadınların hikâyesini bir sanatçının elinden çıkan eserler aracılığıyla dinlememizi sağlıyor.

Sergi, doğduğu andan itibaren başkasının varlığıyla, diğerlerinin bakışıyla konumlanmak zorunda kalanların hikâyesi olarak karşımıza çıkıyor. 


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