Ressam Bala Uyguner’in ilk kişisel sergisi
İstanbul Kadıköy’deki Decollage Art Space, Bâlâ Uyguner’in “Onun” isimli ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.
Sergi 17 Eylül’e kadar görülebilecek.
Uyguner’in sergisi, tüm dünyada kadınlık mefhumuna dair yeni kapılar açarak, kadınların hikâyesini bir sanatçının elinden çıkan eserler aracılığıyla dinlememizi sağlıyor.
Sergi,
doğduğu andan itibaren başkasının
varlığıyla, diğerlerinin bakışıyla
konumlanmak zorunda kalanların
hikâyesi olarak karşımıza çıkıyor.
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