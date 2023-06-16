Ressam Seyrek'in sergisi Ankara'da açıldı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 18:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 18:00

Ressam Esin Seyrek’in “kahve falı” motifli resimlerinin yer alacağı sergisi bugün BRHD’nin Ankara’daki Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Ressamın resimlerini yorumlayan sanat eleştirmeni Pınar Bingöl, “Sanatçı, kahve fincanları ve tabakları içine sıkıştırılmış sembolleri, her izleyicinin geçmiş ve gelecekle ilgili o anki beklentisine yanıt veren bir iletişim ve etkileşim aracına dönüştürmüş” dedi. Bingöl, “Telve formlarının, kullandığı objelerin imgesel gücünün ve arka fondaki renklerin zihinde birlikte yarattığı bitmemişlik duygusu, sanatçının bilinçli olarak sıklıkla başvurduğu bir anlatı tercihidir. Konular, sanatçının kullandığı malzemelerle birlikte, birbirine bağlı ya da birbirinden farklı anların toplamını yansıtıyor. Ancak değişken, bazen dramatik bazen de eğlenceli bir öyküyü ya da birden çok öyküyü anlatacak kadar sosyolojiktir” değerlendirmesinde bulundu. Seyrek’in sergisi 24 Haziran’a kadar izlenebilecek.

ESİN SEYREK KİMDİR?

Seyrek, 1980 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünden mezun oldu. Resim öğretmenliğinin yanı sıra resim çalışmalarını sürdürdü. Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarlarında, birçok karma ve grup sergilerinde eserleri yer aldı. Kişisel sergilerini 1992’de Ankara - Fransız Kültür Merkezi Galerisi’nde, 2011’de İstanbul – Veni Vidi Göz Hastanesi Galerisi, 2016’da Ankara – Mustafa Necati Kültür Merkezin’de, 2018’de Ankara – Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ve Londra – Parallax Art Fair’de, 2019’da İstanbul – Maji Art Gallery’de, 2022’de Ankara – Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, Ankara – Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi’nde açtı. Sanatçı Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) üyesidir.



