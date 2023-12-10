Ressam Yusuf Demirtaş'ın enerji dolu soyut dışavurum sergisi

Yayınlanma: 10.12.2023 - 12:34

Güncelleme: 10.12.2023 - 12:34

Sanatçı Yusuf Demirtaş, soyut dışavurum anlayışında, enerji dolu ve estetik açıdan zengin resimleriyle sanatseverlerle buluşuyor. Plastik değerler bağlamında güzellik ve sıcaklık içeren bu eserler, ressamın yetenekleriyle bezeli bir sanat serüvenini yansıtıyor. Sanatçı, 1964 yılında Pazarören İlköğretmen Okulu'na adım attı ve burada resim yeteneği keşfedildi. İstanbul Ortaköy İlköğretmen Okulu resim seminerine katılmaya hak kazandığı 1967 yılından itibaren, Selahattin Hüsnü Taran ve Hamdi Dicle'nin öğrencisi olarak sanat eğitimini sürdürdü. Mezuniyetinin ardından Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'ne geçiş yaptı ve Mustafa Ayaz'dan "Desen" dersleri aldı. 1973'te Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş bölümünü tamamlayan sanatçı, 1986 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Resim-İş Eğitim Bölümü'nde lisans öğrenimini tamamladı. Yüksek lisansını 1996 yılında Ankara Üniversitesi'nde "Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Temel Sanat Eğitiminin Bugünkü Durumu" konulu teziyle tamamladı. Yusuf Demirtaş, 35 yıl boyunca Ortaöğretim kurumları, dönemin "Eğitim Enstitüleri" ve Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri'nde Sanat Eğitimciliği yaptı. Sanat çalışmalarına, Ankara'daki atölyesinde eşi Muhteber Demirtaş ile birlikte devam ediyor. Sanat hayatındaki başarıları arasında 21 kişisel sergi bulunuyor. Sanatseverler, Yusuf Demirtaş'ın "Çizginin Ötesinde" adlı sergisini 21 Aralık 2023 tarihine kadar Çankaya'da bulunan Abidin Daver Sokak No:14 adresindeki CKM'de ziyaret edebilirler. Sergi, sanatçının soyut dışavurum anlayışını ve enerji dolu eserlerini keşfetme fırsatı sunuyor.