Ressamlar Kuşadası’nda buluştu

Yayınlanma: 23.04.2024 - 10:00

Güncelleme: 23.04.2024 - 10:00

Aydın’ın turizm cenneti Kuşadası'nda dünyanın farklı ülkelerinden gelen ressamların yer aldığı 'Mehmet Nuri Göçen Vakfı Uluslararası 9'uncu Resim Çalıştayı' başladı. Çalıştayın açılışına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı.

Sanat danışmanlığı ve küratörlüğünü Umur Türker, Emel Atalay ve Elçin Ünal'ın yaptığı Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın düzenlediği çalıştaya bu yıl 12 ülkeden 42 ressam yer aldı. Türkiye, Mısır, Cezayir, Polonya, Tacikistan, Norveç, Kanada, Fransa, İran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Azerbaycan ve Hollanda'dan gelen sanatçılar ve çalıştay için tarihi Tabakhaneler Bölgesi'ndeki Old Town Tanneries'te açılış kokteyli düzenlendi.

Etkinliğe Ömer Günel’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı adına Rena Çukurova, Recep Çukurova ve çok sayıda davetli katıldı. Hafta sonuna kadar sürecek olan çalıştayda, sanatçıların ortaya koyduğu eserler, 28 Nisan Pazar günü saat 17:00'de yine Old Town Tanneries'te gerçekleştirilecek kapanış kokteylinde sergilenecek.