Restore edilen tarihi cami bir yıl olmadan rutubete yenik düştü

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 13:43

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 14:20

Denizli'nin Çivril ilçesinin önemli tarihi mekanlarından olan Osmanlı Devleti'nden kalma tarihi Bayat Cami, son yağışlardan olumsuz etkilendi. Geçen yıl Denizli Valiliği, GEKA ve Çivril Belediyesi tarafından 2021 yılında ayrılan 1 milyon 253 bin 368 liralık bütçe ile restore edilen ve geçen yıl yeniden ibadete açılan tarihi caminin iç ve dış duvarları nem yüzünden kabarmaya başladı.

Denizli’deki nadir camilerden olan ve duvar süslemeleri ile dikkat çeken caminin bir yıl geçmeden rutubet alması tepkilere neden oldu. Caminin avlusunda bulunan mescit de rutubet ve bakımsızlıktan olumsuz etkilendi.

BİR YIL OLMADAN DUVARLARI RUTUBET KAPLADI

Uzun yıllar restore edilmeyi bekleyen ve çatısı çökme noktasına gelen Bayat cami yaklaşık bir yıl süren çalışmalar ile kerpiçten aslına uygun olarak restore edildi. Duvar süslemeleri de aslına uygun olarak yeniden yapılan cami yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından 2022 yılı Mayıs ayında ibadete açılmıştı. Nisan ayı ile etkili olan yağışlar sonrasında caminin dış bahçe duvarları ile iç duvarları ve çatısında rutubetlenmeye bağlı olarak sararma ve atmalar başladığı ifade edildi.





Camiinin bir yılda nem almasına tepki gösteren mahalle sakinleri, “Uzun yıllar yapılacak diye beklediğimiz caminin duvarları 1 yılda sararmaya başladı. Çatısından akan su, duvarları kabarttı. İç duvarları nemden dolayı boyalarını atacak. Bir yıl önce yapılan caminin bu şekilde yağmurdan etkilenmesi doğru değil” diyerek duruma tepki gösterdiler.



Cami iç duvar süslemelerinin orijinal olduğunun altını çizen köylüler, “Uzun yıllar çatısı açık olduğu için caminin süslemeleri solmaya yüz tutmuştu. Yapılan restorasyonla süslemeler aslına uygun yapıldı fakat şimdi de duvarlar nem alıyor. Caminin bütün duvarlarında sararma ve kabarma var. Tedbir alınmazsa hem duvarlar hem de süslemeler büyük hasar görecek” dedi.