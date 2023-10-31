REYSAŞ Holding 100. Yılı konserle kutladı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:52

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:52

Geceye ailesi ile katılan REYSAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Döven, “Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’i yaşatmak hepimizin sorumluluğudur” diyerek Cumhuriyet’in kurulmasında emeği geçenlere saygı ve şükranlarını sundu.

Azeri kökenli keman yıldızımız Elvin H. Ganiyev, Fazıl Say’ın “Haremde 1001 Gece” başlıklı keman konçertosunu seslendirdiği konserde Azeri besteci Turan Manafzade’nin “Türkiye 100” Marşı’nın da ilk kez orkestra düzenlemesi çalındı. Manafzade’nin de katıldığı gecede Azeri Türk dostluğu yaşandı.

Opera sanatçıları Dilruba Bilgi, Caner Akgün ve Elif Canbazoğlu ve koronun seslendirdiği Türk bestecilerinin türkü ve marşları dinleyicilerin coşkulu katılımıyla seslendirildi. Fazıl Say'ın eserini bu kez timpani sanatçısı ile orkestranın başarılı eşliğinde seslendiren Ganiyev, "Cumhuriyet Bayramı konserlerinde hep çalarım. Tabii ki, bu konserin 100'ncü da olması benim için çok özel. Fazıl Say'ın bizim motivlerimizi işlediği inanılmaz güzellikte bir eserini yeni bir yüzyıla girerken seslendirmenin kıvancını yaşıyorum " diyerek duyduğu gururu ifade etti.