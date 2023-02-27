'Richard', depremzedeler için sahnede

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 14:12

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 14:31

William Shakespare’in ölümsüz yapıtı III. Richard’ın Okan Bayülgen tarafından yeniden uyarlaması olan Richard, 5 ve 19 Mart’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda seyirciyle buluşacak.

Kabare Dada ve Net Sanat tarafından sahneye aktarılan oyunun kadrosunda Okan Bayülgen’den Şenay Gürler'e, Olgun Toker'den Ece Uslu'ya kadar birçok tanıdık isim eşlik ediyor.

Yaşamı ve yardımı sürdürülebilir kılmak adına etkinliklerin bilet gelirleri paylaşılacağı oyunun sonunda, Richard’ta sahne alan tüm oyuncuların katılacağı bir söyleşi de yapılacak.

Berna Moran'ın çevirisinden uyarlanan oyunun kadrosunda şu isimler yer alıyor: Okan Bayülgen, Şenay Gürler, Ebru Unurtan Urağ, Ece Uslu, Nihal Usanmaz, Kevork Türker, Kubilay Çamlıdağ, Oral Özer, Özgün Çoban, Olgun Toker, Su Sonia Herring, Volkan Ateş Gündüz, Dilay Yıldız, Cem Tilmen, Ali Akkök, Cüneyt Üstün, Ferdi Taşkın, Levent Akkök, Cihan Akbilek, Orkun Dökmeci, Ece Önderoğlu, Sinan Aksu, Kayra Ural, İstanbul Bayülgen.

"Richard"ın konusu

“Richard” oyununda; 2012 yılında İngiltere Kralı III. Richard'ın kemikleri Londra’da bir otoparkta bulunur. İskeletin adli tıp uzmanlarınca araştırılıp, kanıtlanması uzun bir zaman alacaktır. Tam o sıralarda küçük bir tiyatro topluluğu ise Shakespeare’in en önemli eserlerinden III. Richard oyununun provalarını yapmaktadır. Olaylar, polis tarafından aranan birinin tiyatroya sığınması ile rayından çıkar. Kendini Richard olarak tanıtan ve var olan düzene, sanatın mevcut kurumsal, etik ve hiyerarşik yapısına karşı olan bu adam, önce III. Richard rolünü, daha sonra da yönetmen koltuğunu ele geçirir. Bir yandan hoşgörülü ve demokrat sanatçıların desteğini alırken, diğer yandan tiyatronun çatısından insanların özel hayatlarına kadar her şeyi yıkarak sahneye alışılagelmemiş bir prodüksiyon koyacaktır.