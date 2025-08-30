Ridley Scott: 'Terminatör 3 teklifini reddettiğim için gurur duyuyorum'

'Gladyatör', 'Hannibal', 'Marslı' ve 'Napolyon' gibi filmlerin yönetmeni ünlü sinemacı Ridley Scott, “Terminator 3” filmini yönetme teklifini nasıl reddettiğini anlattı.

87 yaşındaki yönetmen, The Guardian’a verdiği röportajda, kendisine film için 20 milyon dolar teklif edildiğini ancak bu projeyi kabul etmediğini söyledi. Scott, “Bundan gurur duyuyorum. 20 milyon dolarlık teklifi reddettim. Ben satın alınamam dostum” ifadelerini kullandı.

Ünlü yönetmen, o dönem başrol oyuncusu Arnold Schwarzenegger’in kazandığı miktarla aynı ücreti istediğini, bu talebin kabul edildiğini ancak yine de projeyi reddettiğini belirterek, “Birisi bana ‘Arnie’nin ne aldığını sor’ dedi. Ben de denemek için istedim. Kabul edilince de ‘Boşver’ dedim. Yapamadım, benim tarzım değil” dedi.

Scott ayrıca, neden bu tarz projelerde yer almak istemediğini şu sözlerle açıkladı:

“Bir Bond filmi çekmek gibi… Bir Bond filminin özü eğlenceli ve gösterişlidir. Terminatör ise saf bir çizgi roman. Ben gerçekçi olmaya çalışırdım. Bu yüzden benden hiçbir zaman bir Bond filmi çekmemi istemediler, çünkü her şeyi mahvedebilirdim.”