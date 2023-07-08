Robbie Williams Türkiye'de ilk kez sahne alacak

Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 05:19

Konserin erken dönem indirimli biletleri 14 bin 300 TL. 25 yıllık solo kariyerine; dünya çapında 85 milyon albüm satışı, İngiltere’de zirveye ulaşan 13 albüm, 14 tekli, 2003 yılında Knebworth’ta 375 bin kişilik 3 konser sığdırmayı başaran Robbie Williams dünyanın en popüler yıldızlarından.



