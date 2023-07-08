Robbie Williams Türkiye'de ilk kez sahne alacak
Tüm zamanların en popüler gruplarından biri olan Take That’ten ayrılıp başarılı bir solo kariyere imza atan Robbie Williams, Türkiye’deki ilk konserini 17 Ağustos’ta Bodrum Lujo Hotel’de verecek.
Konserin erken dönem indirimli biletleri 14 bin 300 TL. 25 yıllık solo kariyerine; dünya çapında 85 milyon albüm satışı, İngiltere’de zirveye ulaşan 13 albüm, 14 tekli, 2003 yılında Knebworth’ta 375 bin kişilik 3 konser sığdırmayı başaran Robbie Williams dünyanın en popüler yıldızlarından.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilerin zam oranı belli oldu!
- Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
- 'Sabahın köründe ekonomik darbe!'
- Sınırda 'zam' yoğunluğu!
- Üst düzey yetkili Reuters’a açıkladı
- Diyanet'ten tepki çeken hutbe
- Emekli zammı için masadaki yeni formül!
- Erdoğan'a bir yetki daha...
- Sezen Aksu'nun yalısında dehşet anları: Şikâyetçi oldu
- 'Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler...'