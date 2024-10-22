Robinson Crusoe Kitabevi’nde söyleşi

Yazarımız Özlem Yüzak, Dut Ağacının Gölgesinde kitabının yazarı Fransız eğitimci Mireille Sadège ile bugün saat 17.00'de Salt Beyoğlu Robinson Crusoe 389 Kitabevi’nde Türkçe bir söyleşi yapacak.

Robinson Crusoe Kitabevi’nde söyleşi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:49

Yazarımız Özlem Yüzak,Dizim Avrupa Yayınlarından çıkan "Dut Ağacının Gölgesinde" kitabının yazarı Fransız eğitimci Mireille Sadège ile Salt Beyoğlu’nda söyleşi yapacak.

Salt Beyoğlu Robinson Crusoe 389 Kitabevi’ndeki söyleşi bugün saat 17.00'da Türkçe olarak yapılacak..
Salt'taki Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu ve araştırmacı yazar Savaş Çoban'ın "Popülizm ve Medya" (Ayrıntı Yay.) adlı kitabı üzerine söyleşi ise, Gündüz Vassaf ve Burak Özçetin’in katılımıyla 28 Ekim, 17.00’da gerçekleşecek. 

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler