Robinson Crusoe Kitabevi’nde söyleşi

Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:49

Güncelleme: 22.10.2024 - 11:49

Yazarımız Özlem Yüzak,Dizim Avrupa Yayınlarından çıkan "Dut Ağacının Gölgesinde" kitabının yazarı Fransız eğitimci Mireille Sadège ile Salt Beyoğlu’nda söyleşi yapacak.

Salt Beyoğlu Robinson Crusoe 389 Kitabevi’ndeki söyleşi bugün saat 17.00'da Türkçe olarak yapılacak..

Salt'taki Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu ve araştırmacı yazar Savaş Çoban'ın "Popülizm ve Medya" (Ayrıntı Yay.) adlı kitabı üzerine söyleşi ise, Gündüz Vassaf ve Burak Özçetin’in katılımıyla 28 Ekim, 17.00’da gerçekleşecek.