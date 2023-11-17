Rock tutkunları Zorlu PSM'de buluşacak

Yayınlanma: 17.11.2023 - 11:53

Güncelleme: 17.11.2023 - 11:53

Hayata dair her konuda güçlü, derin ve ironik sözlere sahip şarkıları, rock’n roll, blues ve hip-hop çerçevesinde oluşturdukları müzikleriyle Adamlar, 22 Kasım akşamı Zorlu PSM’de unutulmaz bir konsere imza atacak.

Acının İlacı, Rüyalarda Buluşmuşum, Doldum, Sarılırım Birine gibi kültleşmiş şarkılarının yanı sıra geçtiğimiz ocak ayında çıkardıkları EP’leri ‘Harekete Kimse Mâni Olamaz Part II’ ile dikkatleri üzerine çeken Adamlar, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşacak.

Adamlar konseri 22 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.