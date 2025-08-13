Romantik komedi tutkunlarına: IMDb’ye göre en iyi 10 romantik komedi filmi

Romantik komediler, izleyiciye hem aşkın büyüsünü hem de hayatın hafif tarafını gösteren özel bir film türü olarak sinema tarihinde her zaman popülerliğini korudu. Birbirinden farklı karakterlerin yollarının kesişmesi, yanlış anlamalar, tatlı çatışmalar ve nihayetinde mutluluğa ulaşan hikâyeler… Bu filmler, sadece romantizmi değil, aynı zamanda gülmeyi ve umut etmeyi de vadediyor. Gündelik hayatın stresinden uzaklaşmak isteyenler için romantik komediler, hem samimi hem de eğlenceli bir kaçış noktası sunuyor. İşte, IMDb’ye göre en iyi 10 romantik komedi filmi...

50 İLK ÖPÜCÜK Henry Roth, Hawaii'de, sonsuz sayıda kadınla birlikte, hiçbir bağ olmadan bir cennette yaşamaktadır. Ta ki Lucy Whitmore ile tanışana kadar. Hem Henry hem de Lucy birbirlerinin arkadaşlığından keyif alır ve ciddi bir ilişkinin başlangıcını hissederler. Ertesi gün Lucy'ye yaklaşan Henry, Lucy'nin onu tanımamasıyla şaşkına döner. İşte tam bu sırada Henry, Lucy'nin aslında kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını ve her günü tek tek hatırlayamadığını keşfeder. Henry, bunun onu durdurmasına izin vermeyecek ve Lucy'nin her gün kendisine yeniden aşık olmasını sağlamaya hazırdır.

BİR ERKEK 10 GÜNDE NASIL KAYBEDİLİR Benjamin Barry, bir elmas tüccarının büyük bir kampanyası için iki kadın iş arkadaşıyla rekabet eden bir reklam yöneticisidir. Rakipleriyle, seçtikleri bir kadını 10 gün içinde kendisine aşık ederse hesabın kendisine ait olacağı konusunda bir anlaşma yapar. Andie Anderson ise, patronuyla daha kapsamlı hikayeler yazabilmesi için iddiaya girerek 10 günde bir erkeği nasıl kaybedeceğiyle ilgili bir hikaye yazmaktadır. Her iki tarafın da gizli bir gündemi varken, taraflardan biri görevini tamamlayabilecek mi?

SABRİNA Sabrina Fairchild, büyürken Larrabee ailesini izlemek için bir ağaca tünemiş, yerde geçirdiği zamandan daha fazlasını geçirmişti. Long Island'daki gösterişli malikanelerinde şoförün kızı olan Sabrina, dalların ardında görünmezdi ama aşağıda hepsini tanıyordu - Larrabee Şirketi'nin modern reisi Maude Larrabee; başarılı bir aile şirketini dünyanın en büyük iletişim şirketine dönüştüren ciddi büyük oğul Linus Larrabee; ve Sabrina Paris'e gönderilene kadar dünyasının merkezi olan yakışıklı, eğlenceyi seven Larrabee David. Vogue dergisinde iki yıl çalıştıktan sonra Sabrina, Larrabee malikanesine geri döndü ama şimdi güzel ve sofistike bir kadına dönüştü. Ve bir milyar dolarlık anlaşmanın önünde engel teşkil ediyor.

EN İYİ ARKADAŞIM EVLENİYOR Yıllar önce verdiği bir sözle, en yakın arkadaşıyla üç hafta içinde evlenmesi gereken bir kadın, istememesine rağmen. Arkadaşının başka biriyle evlendiğini öğrenince kıskançlığa kapılır ve düğünü bozmaya çalışır.

BENDEN BU KADAR New York. Huysuz, bağnaz ve takıntılı bir yazar olan Melvin Udall, komşusu eşcinsel sanatçı Simon hastaneye kaldırılıp köpeği Melvin'e emanet edilince hayatı altüst olur. Üstelik, ona tahammül eden tek garson olan Carol, hasta oğluna bakmak için işten ayrılmak zorunda kalır ve Melvin'in kahvaltı yapması imkânsız hale gelir.

BRİDGET JONES'UN GÜNLÜĞÜ Bridget Jones (Renée Zellweger), yaşı, kilosu, işi, erkek arkadaş eksikliği ve sayısız kusuruyla mücadele eden sıradan bir kadındır. Bridget, yeni yıl kararı olarak hayatının kontrolünü ele almaya karar verir ve her zaman tüm gerçeği anlatacağı bir günlük tutarak işe başlar. Çekici ama itibarsız patronunun tuhaf Bayan Jones'a ilgi duymasıyla işler karışır. Bridget'in biraz eksantrik arkadaş grubu ve Bridget'in sürekli görüştüğü veya sessizce çekici bulduğu, pek de hoş olmayan bir tanıdığı da bu karmaşaya dahil olur.

DAVETSİZ ÇAPKINLAR İki arkadaş, John (Owen Wilson) ve Jeremy (Vince Vaughn), kadın tavlamak için düğünlere baskın yaparlar. Bir gün, Hazine Bakanı'nın kızı Bakan Cleary'nin (Christopher Walken) düğününe baskın yaparlar. Kısa süreli ilişkiler yerine, Cleary'lerin ada evine davet edilirler ve hayatlarının aşklarıyla tanışma ihtimalleri vardır...

BİR ERKEK HAKKINDA On iki yaşındaki Marcus Brewer, kronik depresyondaki bekar annesi Fiona Brewer ile yaşamaktadır. Hem Fiona hem de Marcus kendi davullarının ritmine göre hareket etmektedir. Marcus, depresyondaki annesini mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır, bu kendisine acı çektirse bile. Bu nedenle, çoğu çocuktan farklı olarak algılandığını fark eder; çünkü tuhaf çocuklar bile onunla takılmak istemez, çünkü zorbalığın hedefidir. Kendisine yöneltilen alayların bir kısmı, farkında bile olmadan kendi kendine şarkı söyleyip konuşmasıdır. Bu arada, otuz sekiz yaşındaki Will Freeman, ölen babasının yazdığı bir şarkının telif haklarıyla rahatça yaşayan ve bu nedenle hayatında bir gün bile çalışmak zorunda kalmamış bir tembeldir. Hayatında ilk ve tek önceliği kendisine koyan yalnız bir adamdır. Bekar annelerle çıkmanın bencil cinsel ihtiyaçlarını karşıladığı fikriyle karşılaşır. Will, Marcus'la bu noktada tanışır; çünkü Will'in bekar annelerinden biri olan Suzie, Brewers'la arkadaştır. Hayatından kaçmaya çalışan ama Will'in Fiona ile çıkmasını isteyen Marcus, Will'in hayatına sızar ve Will'in canını sıkar. Will yavaş yavaş Marcus'un sıradan bir baş belası değil, ergenlik döneminin zorlukları ve intihar eğilimli bir anneyle başa çıkmanın zorluklarıyla başa çıkmak için rehberliğe ihtiyaç duyan biri olduğunu fark eder ve belki de bu yolda küçük de olsa bir rol oynayabilir. Diğer yandan, Marcus, Will'e gerçek bir yetişkin olma yolunu gösterebilir.

AŞKZEDE Peter, beş yıllık kız arkadaşı, ucuz bir CSI tarzı suç dizisinin yıldızı Sarah Marshall'ın onu terk etmesinden sonra perişan olan bir besteci ve sevimli bir zavallı. Ağlıyor, söyleniyor, somurtuyor. Sonunda üvey kardeşi Brian tatil teklif ediyor ve Peter, Oahu'daki bir tesise gidiyor. Otele giriş yaparken Sarah'ı ve onun yeni sevgilisi, sapkın bir İngiliz rockçı olan Aldous'u görüyor. Ağlama ve somurtma tekrar başlıyor, ta ki Peter'ı düşünceli bir otel görevlisi olan Rachel kurtarana ve onu bir luau'ya ve takılmaya davet edene kadar. Sürekli Sarah ve Aldous'la karşılaşsa da Peter tekrar canlanmaya başlıyor. Sarah ne kaybettiğini anlayacak mı ve Rachel ne olacak?